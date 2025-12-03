Ухудшение качества воздуха прогнозируют в 12 городах Казахстана

Метеорологические условия в этих 12 городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха), согласно которому во вторник на северо-западе, севере и в центре страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега, а также ожидается гололед. В Мангистауской области пройдут осадки (преимущественно дождь), днем на западе области прогнозируется сильный дождь. На остальную часть территории РК сохранит свое влияние антициклон, в связи с чем сохранится погода без осадков. По республике прогнозируются туманы, на юго-востоке и востоке страны усиление ветра.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Как сообщалось ранее, между тем алматинцев ждет погодная «перезагрузка». В городе в начале декабря прогнозируют дожди, мокрый снег и сильный ветер, что позволит очистить воздух от смога. 2 декабря 2025 года уровень загрязнения воздуха в столице достиг критических значений, превысив допустимые нормы.