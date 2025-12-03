В Астане зафиксирован критический уровень загрязнения воздуха

Сегодня, 2 декабря 2025 года, жители столицы стали свидетелями сильного смога.

– В 6 утра индекс качества воздуха (AQI) составлял 131 – это критический, по международным данным, показатель загрязнения, – отметила эколог Лаура Маликова.

При этом допустимая норма находится в диапазоне 0-50. А при значениях от 51 до 100 качество воздуха считается приемлемым, однако может представлять опасность для чувствительных групп. Показатель выше 100 указывает на высокие уровни загрязнения.

Как сообщили в РГП «Казгидромет» корреспонденту Kazinform, 2 декабря с 00:00 до 17:00 в Астане на постах №8 и №10 зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций: в Коктале-1 уровень сероводорода достигал 2,1 ПДК, а в районе ЕНУ отмечены превышения по PM2.5 (показатель концентрации твердых частиц). Такие неблагоприятные метеоусловия, как туман, осадки и слабый ветер, способствовали накоплению загрязняющих веществ в воздухе.

– Основная причина – сжигание угля в отопительный сезон. В безветренные дни ситуация значительно ухудшается. Центральные, северные и восточные регионы Казахстана в этот период используют уголь. Причем в Астане сжигается уголь самого низкого качества, который даже в Кыргызстане и соседних странах не покупают. Это экибастузский уголь с зольностью 42%. Энергетически и экологически это крайне неэффективное топливо, – считает Лаура Маликова.

По ее словам, такое загрязнение воздуха несет серьезные риски для здоровья, особенно для астматиков, аллергиков и детей.

– В такие дни лучше воздерживаться от оффлайн-занятий. Уроки должны проводиться онлайн. Нельзя открывать окна. Нужно минимально находиться на улице, а при необходимости выходить – обязательно в специализированной маске. Также важно следить за актуальными данными в приложении AirKZ и в разделе прогноза погоды на смартфоне, где указывается индекс качества воздуха и рекомендации, – рекомендует эколог.

По словам эксперта, такая ситуация в Астане происходит не впервые. В декабре 2017 года два дня город накрывал густой смог. Основной причиной тогда, как и сейчас, стали взвешенные частицы PM2.5, выделяющиеся при сжигании угля.

После этих событий, как отмечает спикер, власти приняли решение о газификации столицы. В начале 2018 года началось строительство газопровода «Сарыарка», и на сегодня газ проведен в частный сектор, охватив около 60% домов.

– Необходимо активизировать полную газификацию столицы. Также важно предусмотреть снос старых домов вдоль набережной. Сейчас есть ситуации, когда с новыми многоэтажками соседствуют частные дома, где продолжают сжигать уголь. В таких районах невозможно открыть окно, – говорит эксперт.

По словам Лауры Маликовой, не менее важной мерой является увеличение зеленых насаждений и количества парков – этот запрос регулярно звучал от жителей Астаны во время обсуждения корректировки генерального плана города. Эксперт подчеркивает, что все предлагаемые шаги важны не только для снижения рисков для здоровья и сокращения будущих расходов на социальную сферу, но и для повышения туристической привлекательности столицы.

Напомним, РГП «Казгидромет» сообщил, что 2 декабря в 12 городах Казахстана ожидается повышенное загрязнение воздуха. В пяти из них метеорологические условия будут способствовать накоплению вредных веществ в атмосфере. Читать более подробнее – в материале.