    15:26, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Осадки смоют смог: в Алматы ожидается улучшение качества воздуха

    В начале декабря алматинцев ждет погодная «перезагрузка», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    В городе ожидаются дожди, мокрый снег и сильный ветер, что позволит очистить воздух от смога.

    В региональной службе коммуникаций Алматы при поддержке «Казгидромет» отметили, что первая декада декабря будет благоприятной для прогулок на свежем воздухе.

    С 3 декабря северо-восточный ветер усилится, что слегка «освежит» город.

    4 декабря температура днем поднимется до +11 °C, пройдут дожди, ветер усилится, что станет первым серьезным фактором очистки воздуха.

    5 и 6 декабря ночью пройдут дождь и снег, днем дождь. В эти дни воздух будет особенно свежим, поскольку осадки помогают пыли оседать, а влажность повышается.

    7 и 8 декабря осадков не будет, однако днем потеплеет до +12 °C, а восточный ветер не даст смогу скапливаться.

    9 декабря вновь пройдут дожди, а температура поднимется до +14 °C, а дождь поможет очистить атмосферу.

    10 декабря ночью ожидаются дождь со снегом, днем дождь. Северо-западный ветер вместе с осадками продолжит «смывать» загрязнения.

    Ранее в акимате Алматы призвали жителей доверять только данным «Казгидромета» о качестве воздуха. Данные, распространяемые различными частными и некалиброванными источниками, не являются официальными. Используемые ими датчики не имеют действующих сертификатов, не прошли поверку, заявили в акимате.

