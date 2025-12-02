Осадки смоют смог: в Алматы ожидается улучшение качества воздуха

В городе ожидаются дожди, мокрый снег и сильный ветер, что позволит очистить воздух от смога.

В региональной службе коммуникаций Алматы при поддержке «Казгидромет» отметили, что первая декада декабря будет благоприятной для прогулок на свежем воздухе.

С 3 декабря северо-восточный ветер усилится, что слегка «освежит» город.

4 декабря температура днем поднимется до +11 °C, пройдут дожди, ветер усилится, что станет первым серьезным фактором очистки воздуха.

5 и 6 декабря ночью пройдут дождь и снег, днем дождь. В эти дни воздух будет особенно свежим, поскольку осадки помогают пыли оседать, а влажность повышается.

7 и 8 декабря осадков не будет, однако днем потеплеет до +12 °C, а восточный ветер не даст смогу скапливаться.

9 декабря вновь пройдут дожди, а температура поднимется до +14 °C, а дождь поможет очистить атмосферу.

10 декабря ночью ожидаются дождь со снегом, днем дождь. Северо-западный ветер вместе с осадками продолжит «смывать» загрязнения.

Ранее в акимате Алматы призвали жителей доверять только данным «Казгидромета» о качестве воздуха. Данные, распространяемые различными частными и некалиброванными источниками, не являются официальными. Используемые ими датчики не имеют действующих сертификатов, не прошли поверку, заявили в акимате.