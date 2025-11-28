Официальные данные о качестве воздуха предоставляет только Казгидромет — акимат Алматы

В управлении экологии и окружающей среды города отметили, что оценка состояния атмосферного воздуха в Алматы проводится исключительно по данным постов наблюдений РГП «Казгидромет». Приборы службы сертифицированы, внесены в государственный реестр и прошли обязательную поверку. В городе установлены 16 стационарных постов наблюдения.

— При этом данные, распространяемые различными частными и некалиброванными источниками, не являются официальными. Используемые ими датчики не имеют действующих сертификатов, не прошли поверку и не включены в государственный реестр средств измерений, поэтому сведения, полученные с таких устройств, не могут применяться в качестве достоверных, — считают в управлении экологии.

По данным Казгидромета, за 24–25 ноября 2025 года высоких (свыше 10 ПДК) и экстремально высоких уровней (свыше 50 ПДК) загрязнения в этот период не зафиксировано. На отдельных постах наблюдались разовые превышения по ряду веществ в пределах 1,0–2,1 ПДК.

В управлении заявили, что смог в городе связан с неблагоприятными метеорологическими условиями, включая инверсию, а также выбросами от автотранспорта (до 60%), промпредприятий и частного сектора.

— В условиях безветрия, более высокой температуры воздуха в ноябре, чем в среднем за многолетний период наблюдений, отсутствия осадков и активного отопительного сезона, происходит накопление загрязняющих веществ в воздушном бассейне. Источниками выбросов являются частный сектор, промышленные объекты и порядка миллиона автомобилей, эксплуатируемых на территории города, — говорится в сообщении.

Для улучшения экологической ситуации в городе разработан проект правил охраны атмосферного воздуха.

— Правилами устанавливаются некоторые ограничения на эксплуатацию автомобилей в зоне с низкими выбросами, экологическое регулирование деятельности предприятий третьей категории и будут внедрены другие нормы, направленные на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Просим доверять только официальным источникам, — заключили в акимате Алматы.

Напомним, в начале недели синоптики прогнозировали повышенное загрязнение воздуха в Алматы.