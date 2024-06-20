Уголовное преследование в отношении казахстанского олигарха прекратили в Кыргызстане

Уголовное преследование по факту финансирования ОПГ К.Асамбека (Камчы Кольбаева) со стороны казахстанского бизнесмена Владимира Джуманбаева прекращено в Кыргызстане, передает Kazinform агентство со ссылкой на ГКНБ КР.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что топ-менеджер Kazakhmys Holding, владелец компании «Вертекс Голд» Владимир Джуманбаев был объявлен в международный розыск Госкомитетом нацбезопасности Кыргызстана. Позже, Kazakhmys Holding сделало заявление о непричастности Джуманбаева, его нахождении в трудовом отпуске и готовности оказать содействие следствию.

По данным ГКНБ КР, 19 июня 2024 года Джуманбаев прибыл на территорию Кыргызской Республики, где при его активном участии со следственными органами был проведен ряд соответствующих следственно-оперативных мероприятий.

- По результатом проведенных мероприятий, ранее предъявленные обвинения В.Джуманбаеву были сняты в связи с отсутствием причастности к деятельности и финансированию ОПГ и досудебное производства в отношении последнего прекращено, - говорится в сообщении ГКНБ КР.

Ранее также мы сообщали о том, что в Кыргызстане был задержан основатель и владелец сети АЗС ЗАО «Бишкекская нефтяная компания» Н.А.М. за финансирование ОПГ К.Кольбаева в обмен на покровительство бизнесу.