В Кыргызстане задержали бизнесмена за финансирование ОПГ Кольбаева

В Кыргызстане задержан основатель и владелец сети АЗС ЗАО «Бишкекская нефтяная компания» Н.А.М. за финансирование ОПГ К.Кольбаева в обмен на покровительство бизнесу, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным ГКНБ КР, в рамках возбужденного уголовного дела получены неопровержимые доказательства неоднократного финансирования преступной деятельности «вора в законе» Камчыбека Кольбаева со стороны задержанного лица в целях получения поддержки и покровительства для ведения предпринимательской деятельности.

Бизнесмен заключен под стражу в ИВС СИЗО ГКНБ КР. В настоящее время в рамках указанного уголовного дела продолжаются соответствующие мероприятия, направленные на установление круга вовлеченных лиц, причастных к указанным противоправным деяниям.

Напомним, в начале октября 2023 года криминальный авторитет, «вор в законе» Камчыбек Кольбаев (Камчы Асанбек) был ликвидирован при вооруженном сопротивлении сотрудникам ГКНБ КР.

В доход государства были изъяты породистые скакуны К.Кольбаева на сумму свыше полмиллиона долларов, дорогостоящая бронированная автомашина класса люкс, подаренная членами ОПГ К.Кольбаева экс-премьер-министру КР Сапару Исакову. Также были изъяты дорогие иномарки кримавторитета и его 720 квартир, которые передали в госсобственность. Кроме того, государству вернули свыше 100 га земель К.Кольбаева, а также участок в природном парке «Каракол».

За легализацию и отмывание преступных доходов К.Кольбаева были задержаны директор стройкомпании «Бурана Гранд», сын экс-депутата парламента, член ОПГ Кольбаева и еще один кыргызстанец.

5 июня т. г. ГКНБ КР объявило в международный розыск крупного казахстанского бизнесмена, владельца компании «Вертекс Голд» Владимира Джуманбаева по факту финансирования ОПГ Кольбаева.