Казахстанский бизнесмен Владимир Джуманбаев объявлен в розыск в Кыргызстане

Госкомитетом нацбезопасности Кыргызстана объявлен в розыск казахстанский предприниматель, владелец компании «Вертекс Голд» Владимир Джуманбаев по факту финансирования ОПГ К.Асанбека (Камчы Кольбаев), передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным ГКНБ, в рамках проведения следственно-оперативных мероприятий по материалам досудебного производства, зарегистрированного по факту легализации (отмывания) доходов добытых преступным путем, установлены факты финансирования деятельности ОПГ т.н. «вора в законе» К.Асанбека, входившего в международную преступную группировку «Братский круг» со стороны одного из крупных бизнесменов РК - Владимира Джуманбаева.

- Указанное лицо, зная о преступной деятельности К.Асанбека в систематическом получении последним денежных средств от незаконных действий в виде рэкета, вымогательства, осуществления поборов с предпринимателей в составе преступного сообщества, а также о неоднократной судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления по статьям «убийство», «похищение человека» и «организация преступного сообщества (преступной организации)», в целях получения поддержки, покровительства на территории КР для ведения совместных бизнес-проектов, установил связь с вором в законе К.Асанбеком, - говорится в сообщении.

Будучи владельцем на территории КР компании ОсОО «В.Г.К.», занимающейся добычей золота, обогащением руд и драгоценных металлов, В.Джуманбаев в период с 2021 по 2023 годы через ответственных работников золотодобывающей компании ежемесячно передавал по 1 млн сомов К.Асанбеку.

Отмечается, что разыскиваемый неоднократно проводил досуг и встречи с К.Асанбеком на территории центра отдыха «Барс», расположенного на территории Иссык-Кульской области, куда прибывал на частном самолете.

В рамках расследования досудебного производства, установлены факты внесения ложных сведений добычи золотосодержащей руды и отчетных данных в государственные органы КР, в целях сокрытия реальных показателей доходов в деятельности компании ОсОО «В.Г.К.», которая влечет ущерб республиканскому бюджету в особо крупном размере.

В отношении В.Джуманбаева постановлением Октябрьского районного суда Бишкека заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Указанное лицо для привлечения к уголовной ответственности объявлено в межгосударственный розыск, в том числе по линии Интерпола.