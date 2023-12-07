Члена ОПГ Камчы Кольбаева задержали за вывод денег за границу

Задержан член ОПГ Камчы Асанбека (Камчы Кольбаева), который занимался выводом денежных средств за границу, передает агентство Kazinform со ссылкой на КАБАР.

В рамках расследуемого уголовного дела по фактам легализации преступных доходов в отношении членов ОПГ Камчы Кольбаева и отдельных субъектов предпринимательства, осуществляющих финансирование организованных преступных групп, задержан член ОПГ Камчы Кольбаева - Б.Ш.С., которому предъявлено обвинение в соучастии в совершении преступления и в порядке ст. 96 УПК КР он водворен в СИЗО ГКНБ КР до 4 января 2024 года.

Установлено, что Б.Ш.С., зная о преступной деятельности Камчы Кольбаева и получении им денежных средств от вымогательства и осуществления поборов с предпринимателей в составе преступного сообщества, вошел в сговор с членами ОПГ Камчы Кольбаева и на протяжении длительного времени осуществлял действия по легализации преступных доходов. В частности Б.Ш.С. занимался выводом денежных средств членов ОПГ за границу посредством использования неконтролируемых электронных кошельков для получения денежные средства. В последующем через имеющиеся связи среди лиц, занимающихся криптовалютой, полученные средства обналичивал за границей, с получением «комиссионных процентов» от указанных переводов. Таким образом, Б.Ш.С. на протяжении длительного времени занимался выводом капитала членов ОПГ Кольбаева за пределы КР.

Согласно полученным данным, Ш.Бахтияров на территории Бишкека владеет рядом объектов недвижимого имущества, которые использовались для придания правомерного вида владению, доходов, полученных преступным путем. В частности, является владельцем мебельного магазина «Saloni», мебельного магазина «Elegance», мебельного магазина «Imperator». Кроме того, владеет земельными участками, где в настоящее время осуществляется строительство дорогостоящего объекта недвижимости.

Следует отметить, что все объекты недвижимого имущества Ш.Бахтияров зарегистрировал на своих близких родственников, в том числе на имя матери и сына. На имя матери Ш.Бахтиярова зарегистрированы элитная квартира (пентхаус), элитный жилой дом. Также на имя сына Ш.Бахтиярова зарегистрированы дорогостоящие элитные дома.

Напомним, в начале октября криминальный авторитет, «вор в законе» Камчы Асанбек (Камчыбек Кольбаев) был ликвидирован при вооруженном сопротивлении сотрудникам ГКНБ КР. Через несколько дней был задержан сват убитого криминального авторитета - бывший депутат парламента Турсунтай Салимов.

Позднее сообщалось, что в Бишкеке задержали иностранных киллеров, планировавших отомстить за смерть «вора в законе» Кольбаева.

Были изъяты породистые скакуны Камчы Кольбаева на сумму свыше полмиллиона долларов, дорогостоящая бронированная автомашина класса люкс, подаренная членами ОПГ Камчы Кольбаева экс-премьер-министру КР Сапару Исакову. Также были изъяты дорогие иномарки Кольбаева и его 720 квартир, которые передали в госсобственность.