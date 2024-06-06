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    19:23, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    Розыск топ-менеджера Владимира Джуманбаева в Кыргызстане: «Казахмыс» сделал заявление

    Казахмыс
    Фото: Kорпорация «Казахмыс»

    В компании прокомментировали информацию об объявлении в международный розыск топ-менеджера ТОО Kazakhmys Holding Владимира Джуманбаева, передает агентство Kazinform.

    — В Сети распространяется информация Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики об объявлении в международный розыск гражданина Казахстана, топ-менеджера ТОО Kazakhmys Holding и акционера «Алтын Алмас», «Каражыра» Владимира Джуманбаева. В связи с этим сообщаем, что Владимир Джуманбаев не имеет отношения к указанным в сообщении ГКНБ структурам. На данный момент Джуманбаев находится в трудовом отпуске. Он не скрывается от правоохранительных органов и готов оказать всяческое содействие следствию, — говорится в сообщении.

    Вместе с тем, как отмечает компания, официальных запросов от органов досудебного расследования Кыргызстана в адрес Группы компаний Казахмыс, Алтын Алмас и Каражыра не поступало.

    — Группа компаний осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и готова предпринять меры по правовой защите своих сотрудников, — дополнили в «Казахмыс».

    Теги:
    Казахмыс Криминал Кыргызстан Розыск Центральная Азия
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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