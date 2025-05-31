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    21:58, 30 Май 2025 | GMT +5

    Уголовное дело возбудили по факту взрыва на АЗС в Кульсары

    На месте происшествия установлен контроль за передвижением транспорта, организовано дежурство, передает агентство Kazinform со ссылкой на департамент полиции Атырауской области.

    а
    Фото: акимат Астаны

    — В связи с произошедшим взрывом на автозаправочной станции районным отделом полиции возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.

    Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место, оцепили территорию, координируют работу экстренных служб, — говорится в сообщении полиции.

    Обстановка находится под контролем.

    Напомним, в городе Кульсары Атырауской области на автозаправочной станции «Ниет» произошел взрыв. 

    В приемный покой Жылыойской районной центральной больницы были оперативно доставлены 14 человек.

    Дополнительно, по поручению акима Атырауской области, в больницу оперативно направлены специалисты и медицинский персонал из города Атырау, включая команду ожогового центра.

    Теги:
    Атырауская область Кульсары Регионы Полиция Происшествия Взрыв Уголовное дело
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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