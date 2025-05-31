Уголовное дело возбудили по факту взрыва на АЗС в Кульсары

— В связи с произошедшим взрывом на автозаправочной станции районным отделом полиции возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место, оцепили территорию, координируют работу экстренных служб, — говорится в сообщении полиции.

Обстановка находится под контролем.

Напомним, в городе Кульсары Атырауской области на автозаправочной станции «Ниет» произошел взрыв.

В приемный покой Жылыойской районной центральной больницы были оперативно доставлены 14 человек.

Дополнительно, по поручению акима Атырауской области, в больницу оперативно направлены специалисты и медицинский персонал из города Атырау, включая команду ожогового центра.