Уголовное дело возбудили по факту взрыва на АЗС в Кульсары
На месте происшествия установлен контроль за передвижением транспорта, организовано дежурство, передает агентство Kazinform со ссылкой на департамент полиции Атырауской области.
— В связи с произошедшим взрывом на автозаправочной станции районным отделом полиции возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.
Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место, оцепили территорию, координируют работу экстренных служб, — говорится в сообщении полиции.
Обстановка находится под контролем.
Напомним, в городе Кульсары Атырауской области на автозаправочной станции «Ниет» произошел взрыв.
В приемный покой Жылыойской районной центральной больницы были оперативно доставлены 14 человек.
Дополнительно, по поручению акима Атырауской области, в больницу оперативно направлены специалисты и медицинский персонал из города Атырау, включая команду ожогового центра.