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    12:58, 15 Май 2024 | GMT +6

    Уголовное дело по факту истязания супруги возбудили против советника Посольства РК в ОАЭ

    полиция
    Фото: gov.kz

    Заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха прокомментировал дело Сакена Мамаша, обвиняемого супругой в регулярном избиении, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Возбудили дело по факту истязания. По нему не могу сказать, где он сейчас находится. Там, во-первых, материалы направлены на экспертизу, по результатам будет решение приниматься. Пока надо посмотреть результаты экспертизы, надо допросы, опросы провести, сейчас ведутся процессуальные действия, - сказал Игорь Лепеха в кулуарах Мажилиса.

    Ранее в департаменте полиции Астаны сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении советника посольства Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаша.

    Напомним, супруга советника посла Казахстана в ОАЭ Карина Мамаш рассказала о том, что подвергается насилию со стороны своего мужа. В Министерстве иностранных дел РК отозвали советника посольства в ОАЭ.

    Через три дня Карина Мамаш обратилась в кризисный центр в Астане.

    Теги:
    МВД РК Бытовое насилие Полиция Посольство РК Криминал
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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