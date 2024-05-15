Уголовное дело по факту истязания супруги возбудили против советника Посольства РК в ОАЭ

Заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха прокомментировал дело Сакена Мамаша, обвиняемого супругой в регулярном избиении, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Возбудили дело по факту истязания. По нему не могу сказать, где он сейчас находится. Там, во-первых, материалы направлены на экспертизу, по результатам будет решение приниматься. Пока надо посмотреть результаты экспертизы, надо допросы, опросы провести, сейчас ведутся процессуальные действия, - сказал Игорь Лепеха в кулуарах Мажилиса.

Ранее в департаменте полиции Астаны сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении советника посольства Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаша.

Напомним, супруга советника посла Казахстана в ОАЭ Карина Мамаш рассказала о том, что подвергается насилию со стороны своего мужа. В Министерстве иностранных дел РК отозвали советника посольства в ОАЭ.

Через три дня Карина Мамаш обратилась в кризисный центр в Астане.