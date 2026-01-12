РУ
    14:04, 12 Январь 2026 | GMT +5

    Ударил кухонным ножом: виновника осудили в Алматинской области

    Балхашский районный суд Алматинской области вынес приговор по делу о причинении тяжкого вреда здоровью, передает агентство Kazinform. 

    убийство нож
    Фото: pixabay.com

    Как установил суд, 27 сентября 2025 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одном из жилых домов села Жидели в ходе конфликта с потерпевшим применил кухонный нож, нанеся два ножевых ранения в область грудной клетки и брюшной полости. Полученные травмы представляли опасность для жизни.

    В момент происшествия в доме находились другие лица, которые, услышав шум, сразу проснулись, оказали потерпевшему первую медицинскую помощь и незамедлительно вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

    Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Потерпевший заявил о примирении и полном возмещении ущерба.

    — Приговором суда гражданин К. признан виновным по части 1 статьи 106 Уголовного кодекса Республики Казахстан и ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы среднего уровня безопасности, — сообщили в пресс-службе Балхашского районного суда.

    Кроме того, с осужденного взыскан принудительный платеж в Фонд компенсации потерпевшим в размере 20 месячных расчетных показателей.

    Приговор вступил в законную силу.

    Ранее студент алматинского вуза ранил ножом преподавателя.

