    15:22, 21 Декабрь 2025 | GMT +5

    Студент алматинского вуза ранил ножом преподавателя

    Инцидент произошел в учебном заведении Алматы, причины произошедшего устанавливаются, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Нож
    Фото: Kazinform

    По информации социальных сетей, конфликт мог возникнуть из-за оценок. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы, по данному факту Управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело.

    Подозреваемый был задержан в пятницу по горячим следам и водворен в изолятор временного содержания.

    Иные обстоятельства происшествия выясняются.

    Ранее двух людей задержали в Астане за изнасилование и убийство 16-летней девушки.

    Дарья Аверченко
    Автор
