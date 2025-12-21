15:22, 21 Декабрь 2025 | GMT +5
Студент алматинского вуза ранил ножом преподавателя
Инцидент произошел в учебном заведении Алматы, причины произошедшего устанавливаются, передает корреспондент агентства Kazinform.
По информации социальных сетей, конфликт мог возникнуть из-за оценок. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы, по данному факту Управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело.
Подозреваемый был задержан в пятницу по горячим следам и водворен в изолятор временного содержания.
Иные обстоятельства происшествия выясняются.
