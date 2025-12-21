Студент алматинского вуза ранил ножом преподавателя

По информации социальных сетей, конфликт мог возникнуть из-за оценок. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы, по данному факту Управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый был задержан в пятницу по горячим следам и водворен в изолятор временного содержания.

Иные обстоятельства происшествия выясняются.

