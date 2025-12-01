РУ
    22:53, 18 Декабрь 2025 | GMT +5

    Убийство 16-летней девушки в Астане: задержаны двое

    Заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха прокомментировал факт изнасилования и убийства 16-летней девушки в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    полиция
    Фото: ДП области Абай

    — Два человека задержаны, арестованы. Ведется следствие, — сказал замминистра на брифинге в Сенате.

    Замминистра МВД Санжар Адилов сообщил, что убийство произошло 18 ноября. Компания молодежи сняла квартиру, где они распивали спиртные напитки. После этого совершили жестокое изнасилование и убийство 16-летней девушки.

    Ранее подростка приговорили к 7,5 годам лишения свободы за убийство в Шымкенте.

    Кроме того, в конце ноября в селе Туздыбастау Талгарского района мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес 16 ножевых ранений своей 15-летней дочери, от которых она скончалась.

    Данира Искакова
    Автор
