Убийство 16-летней девушки в Астане: задержаны двое

— Два человека задержаны, арестованы. Ведется следствие, — сказал замминистра на брифинге в Сенате.

Замминистра МВД Санжар Адилов сообщил, что убийство произошло 18 ноября. Компания молодежи сняла квартиру, где они распивали спиртные напитки. После этого совершили жестокое изнасилование и убийство 16-летней девушки.

Ранее подростка приговорили к 7,5 годам лишения свободы за убийство в Шымкенте.

Кроме того, в конце ноября в селе Туздыбастау Талгарского района мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес 16 ножевых ранений своей 15-летней дочери, от которых она скончалась.