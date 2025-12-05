Учредитель частной школы в Туркестанской области заявил о требовании чиновников сократить число учеников

По словам учредителя школы «Әйтеке би» Исака Оспанова, местные чиновники настаивают на том, чтобы число учеников сократили почти вдвое. Это, подчеркивает он, напрямую ударит по педагогам и другим сотрудникам учебного заведения.

— Если сокращают 400 детей, я вынужден сокращать и учителей. Иначе что мне делать, — говорит Исак Оспанов.

В акимате Туркестанской области пояснили, что речь идет не о намеренном снижении контингента, а о соблюдении санитарных требований.

— Частная школа «Әйтеке би», расположенная в сельском округе Куркелес Сарыагашского района, имеет проектную мощность 482 места. Санитарно-эпидемиологической службой выдано разрешение на 442 места. Однако фактически там обучаются 793 ученика, — сообщили в ведомстве.

Соответственно, финансирование может выделяться только за учащихся, разрешенных по нормативам, — 442 человека.

По данным акимата, руководство школы не загрузило своевременно сведения об учащихся на платформу «E-Qazyna», через которую осуществляется финансирование частных школ.

— При внесении данных об учениках за сентябрь–октябрь средства будут перечислены. Учредителю и администрации школы это разъяснили, — отметили в акимате.

После загрузки данных об учениках 2 декабря школа внесла данные на платформу, 3 декабря на счет учредителя перечислено 35 млн тенге.

Судьба финансирования оставшихся 351 учащегося будет рассмотрена управлением образования дополнительно.

При этом в акимате подчеркнули, что школы вроде «Әйтеке би» помогают решать проблему нехватки учебных мест.

— Население центрального аула Акниет сельского округа Куркелес достаточно плотное, что создает высокую потребность в дополнительных школьных местах. Кроме того, частная школа «Әйтеке би» осуществляет подвоз учащихся из соседних населенных пунктов, — добавили в ведомстве.

В Сарыагашском районе работают 22 частные школы. Их открытие позволило снизить проблему обучения в три смены. Однако из-за перехода на новый механизм финансирования педагоги сообщили о задержке выплат с сентября.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области работают 157 частных школ, и к текущему часу 110 из них получили финансирование.