    19:32, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Учредитель частной школы в Туркестанской области заявил о требовании чиновников сократить число учеников

    К задержкам заработной платы в частных школах Сарыагашского района добавился новый конфликт. Теперь речь зашла об уменьшении количество учащихся, передает корреспондент агентства Kazinform.

    
    Фото: Никита Басов

    По словам учредителя школы «Әйтеке би» Исака Оспанова, местные чиновники настаивают на том, чтобы число учеников сократили почти вдвое. Это, подчеркивает он, напрямую ударит по педагогам и другим сотрудникам учебного заведения.

    — Если сокращают 400 детей, я вынужден сокращать и учителей. Иначе что мне делать, — говорит Исак Оспанов.

    В акимате Туркестанской области пояснили, что речь идет не о намеренном снижении контингента, а о соблюдении санитарных требований.

    — Частная школа «Әйтеке би», расположенная в сельском округе Куркелес Сарыагашского района, имеет проектную мощность 482 места. Санитарно-эпидемиологической службой выдано разрешение на 442 места. Однако фактически там обучаются 793 ученика, — сообщили в ведомстве.

    Соответственно, финансирование может выделяться только за учащихся, разрешенных по нормативам, — 442 человека.

    По данным акимата, руководство школы не загрузило своевременно сведения об учащихся на платформу «E-Qazyna», через которую осуществляется финансирование частных школ.

    — При внесении данных об учениках за сентябрь–октябрь средства будут перечислены. Учредителю и администрации школы это разъяснили, — отметили в акимате.

    После загрузки данных об учениках 2 декабря школа внесла данные на платформу, 3 декабря на счет учредителя перечислено 35 млн тенге.

    Судьба финансирования оставшихся 351 учащегося будет рассмотрена управлением образования дополнительно.

    При этом в акимате подчеркнули, что школы вроде «Әйтеке би» помогают решать проблему нехватки учебных мест.

    — Население центрального аула Акниет сельского округа Куркелес достаточно плотное, что создает высокую потребность в дополнительных школьных местах. Кроме того, частная школа «Әйтеке би» осуществляет подвоз учащихся из соседних населенных пунктов, — добавили в ведомстве.

    В Сарыагашском районе работают 22 частные школы. Их открытие позволило снизить проблему обучения в три смены. Однако из-за перехода на новый механизм финансирования педагоги сообщили о задержке выплат с сентября.

    Ранее сообщалось, что в Туркестанской области работают 157 частных школ, и к текущему часу 110 из них получили финансирование.

     

    Туркестанская область Регионы Казахстана Образование школа
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
