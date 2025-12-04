Учителя частных школ Туркестанской области пожаловались на задержку зарплат

По словам педагогов, люди продолжают выходить на работу, хотя зарплату не получают с начала учебного года.

— Мы тоже живем на кредиты, банки не ждут, начисляются пени. Почему мы должны бесплатно работать, — возмущаются учителя.

Учредители некоторых частных школ подтверждают, что вынуждены брать кредиты и выплачивать хотя бы аванс из собственных средств, чтобы удержать специалистов и избежать увольнений.

В областном управлении образования задержку выплат связали с внедрением нового механизма финансирования частных школ.

— В соответствии с приказом Министерства просвещения № 251 и постановлением акимата Туркестанской области, с 7 ноября реализуется пилотный проект по финансированию частных школ. Данные частных учебных заведений полностью загружены на портал «e-Qazyna» АО «Информационно-учетный центр» Министерства финансов, заключены соответствующие договоры, — сообщили в ведомстве.

Сейчас на цифровой платформе BilimClass.kz уточняется фактическое количество учащихся в частных школах, от которого зависит расчет финансирования. После проверки информация поэтапно загружается на веб-портал «e-Qazyna».

— После завершения загрузки и подтверждения данных будет оформлен акт оказанных услуг, после чего финансовый центр начнет перечисление средств, — пояснили в управлении.

По официальным данным, в Туркестанской области работают 157 частных школ. Почти 70 из них уже получили выплаты.

Ранее сообщалось, что около 150 учителей частных школ Шымкента столкнулись с аналогичной задержкой зарплат. В городе функционируют 137 частных школ, из них 133 заключили соглашения, 25 уже предоставили акты выполненных работ и получили финансирование.