    19:00, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Учителя в Риддере заявили о давлении и просят вмешательства министра

    В городе Риддере в Восточном Казахстане разгорелся открытый конфликт между коллективом школы №11 и руководителем городского отдела образования Батырбеком Абиевым, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Какие меры принимают для профилактики травматизма в школах столицы
    Фото: Мухтор Холдорбеков / МИА «Казинформ».

    Учителя записали обращение сразу к министру просвещения Жулдыз Сулейменовой, акиму области Нурымбету Сактаганову и акиму города Думану Рахметкалиеву, заявив, что не намерены мириться с психологическим давлением и бесконечными проверками.

    По словам педагогов, только за последние два месяца в школу приходили пять комиссий. Учителя утверждают, что столкнулись с угрозами дисциплинарными взысканиями и унизительными высказываниями со стороны руководителя городского отдела образования. Особое напряжение, по их словам, возникло после ситуации, связанной с его дочерью — учителем Аружан Алтынбаевой, которая работает в этой же школе. Педагоги заявляют, что в отношении нее применяются привилегии, а любые вопросы вокруг ее трудовой деятельности вызывают новые проверки и давление.

    — Мы просим лишь одного — дать правовую оценку происходящему и обеспечить безопасные условия труда. Пока этого не произойдет, часть педагогов отказывается выходить на уроки, — сообщили представители педагогического коллектива.

    В Управлении образования Восточно-Казахстанской области сообщили, что 3 декабря в Риддер была направлена специальная рабочая комиссия.

    — В настоящий момент комиссия работает в Риддере, во главе с заместителем руководителя управления. Учителя на рабочих местах, уроки идут по расписанию. Подробная информация будет сообщена дополнительно, — отметили в ведомстве.

    Согласно справочным данным, приложенным к официальному сообщению, педагоги описывают ситуацию как «усиливающееся психологическое давление» — от необоснованных проверок до угроз и оскорблений. Кроме того, они указывают на вмешательство в кадровые вопросы школы и нарушение рабочих условий. Расследование продолжается.

    Ранее сообщалось, что уволенного за аморальное поведение учителя восстановили на работе в Жамбылской области.

    Теги:
    ВКО Восточно-Казахстанская область Учителя школа
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
