Учителя в Риддере заявили о давлении и просят вмешательства министра

Учителя записали обращение сразу к министру просвещения Жулдыз Сулейменовой, акиму области Нурымбету Сактаганову и акиму города Думану Рахметкалиеву, заявив, что не намерены мириться с психологическим давлением и бесконечными проверками.

По словам педагогов, только за последние два месяца в школу приходили пять комиссий. Учителя утверждают, что столкнулись с угрозами дисциплинарными взысканиями и унизительными высказываниями со стороны руководителя городского отдела образования. Особое напряжение, по их словам, возникло после ситуации, связанной с его дочерью — учителем Аружан Алтынбаевой, которая работает в этой же школе. Педагоги заявляют, что в отношении нее применяются привилегии, а любые вопросы вокруг ее трудовой деятельности вызывают новые проверки и давление.

— Мы просим лишь одного — дать правовую оценку происходящему и обеспечить безопасные условия труда. Пока этого не произойдет, часть педагогов отказывается выходить на уроки, — сообщили представители педагогического коллектива.

В Управлении образования Восточно-Казахстанской области сообщили, что 3 декабря в Риддер была направлена специальная рабочая комиссия.

— В настоящий момент комиссия работает в Риддере, во главе с заместителем руководителя управления. Учителя на рабочих местах, уроки идут по расписанию. Подробная информация будет сообщена дополнительно, — отметили в ведомстве.

Согласно справочным данным, приложенным к официальному сообщению, педагоги описывают ситуацию как «усиливающееся психологическое давление» — от необоснованных проверок до угроз и оскорблений. Кроме того, они указывают на вмешательство в кадровые вопросы школы и нарушение рабочих условий. Расследование продолжается.

