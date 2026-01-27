Учеников первой смены перевели на дистанционку в нескольких регионах Казахстана

Акмолинская область

В отделе образования Кокшетау сообщили, что учащиеся 1-9 классов первой смены переводятся на дистанционку.

Северо-Казахстанская область

В связи с понижением температуры воздуха до -27 градусов в Петропавловске, занятия для учащихся 0-9 классов первой смены переведены в формат дистанционного обучения.

Костанайская область

В Костанае температура воздуха понизилась до -31-32 градусов, скорость ветра 6 м/с. Учащиеся КПП, 1-11 классы первой смены переведены на дистанционное обучение.

Ранее сообщалось, что школьники Уральска 27 января будут учиться дистанционно.

Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение в 12 областях Казахстана.