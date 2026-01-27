РУ
телерадиокомплекс президента РК
    07:51, 27 Январь 2026 | GMT +5

    Учеников первой смены перевели на дистанционку в нескольких регионах Казахстана

    Из-за непогоды и низкой температуры воздуха учащиеся первой смены ряда областей Казахстана переведены 27 января на дистанционный формат обучения, передает агентство Kazinform.

    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Акмолинская область

    В отделе образования Кокшетау сообщили, что учащиеся 1-9 классов первой смены переводятся на дистанционку.

    Северо-Казахстанская область

    В связи с понижением температуры воздуха до -27 градусов в Петропавловске, занятия для учащихся 0-9 классов первой смены переведены в формат дистанционного обучения.

    Костанайская область

    В Костанае температура воздуха понизилась до -31-32 градусов, скорость ветра 6 м/с. Учащиеся КПП, 1-11 классы первой смены переведены на дистанционное обучение.

    Ранее сообщалось, что школьники Уральска 27 января будут учиться дистанционно.

    Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение в 12 областях Казахстана.

    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
