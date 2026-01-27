Школьники Уральска 27 января будут учиться дистанционно

— В городе Уральск 27 января 2026 года в связи с понижением температуры воздуха до -29,5 градусов мороза занятия в 1-11 классах 1 смены переводятся на дистанционный формат обучения, — сообщили в филиале «Казгидромета» по Западно-Казахстанской области.