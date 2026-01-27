06:40, 27 Январь 2026 | GMT +5
Школьники Уральска 27 января будут учиться дистанционно
В Уральске занятия в 1-11 классах 1 смены переводятся на дистанционный формат обучения. Информацию сообщили в филиале «Казгидромета» по Западно-Казахстанской области, передает агентство Kazinform.
— В городе Уральск 27 января 2026 года в связи с понижением температуры воздуха до -29,5 градусов мороза занятия в 1-11 классах 1 смены переводятся на дистанционный формат обучения, — сообщили в филиале «Казгидромета» по Западно-Казахстанской области.
Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение в 12 областях Казахстана.
Также 27 января прогнозируются неблагоприятные метеоусловия в Петропавловске, Кокшетау, Павлодаре, Караганде, Темиртау, Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, ночью в Астане и Костанае.