    22:00, 26 Январь 2026 | GMT +5

    Почти весь Казахстан накроет туманом

    Синоптики объявили штормовое предупреждение в 12 областях Казахстана на 27 января, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    метель, смог, туман, снег, погода, автомобиль, ауа райы, қар, боран
    Фото: Kazinform

    27 января ночью на севере, западе области Жетысу ожидается туман. Ветер северо-восточный днем в районе Алакольских озер, порывы 15-20 м/с.

    Ночью и утром на западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается туман. Гололед. Ночью на северо-востоке области ожидается сильный мороз 20-22 градуса. 

    На западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается туман. 

    На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.

    На севере Павлодарской области ожидается туман.

    Ночью на востоке, юге, в центре области Абай, днем на западе, севере, в центре области ожидаются снег, метель. На севере, юге области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный днем в центре области 15-20 м/с.

    Ночью в Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель, днем на западе, севере, востоке области ожидаются снег, метель. На севере, юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный ночью на юго-востоке области 15-20 м/с.

    В Кызылординской области ожидается гололед. На севере, юге, в центре области — туман.

    В области Улытау ожидаются снег, низовая метель. На севере, юге, в центре области — туман.

    На юге Костанайской области ожидаются снег, низовая метель. На западе, севере, юге области — туман.

    В Карагандинской области ожидаются снег, низовая метель. На западе, севере, юге области — туман.

    На юге, востоке Акмолинской области ожидаются небольшой снег, низовая метель.

    Погода Регионы Казахстана Казгидромет Штормовое предупреждение
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
