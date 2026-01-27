Почти весь Казахстан накроет туманом

27 января ночью на севере, западе области Жетысу ожидается туман. Ветер северо-восточный днем в районе Алакольских озер, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается туман. Гололед. Ночью на северо-востоке области ожидается сильный мороз 20-22 градуса.

На западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается туман.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.

На севере Павлодарской области ожидается туман.

Ночью на востоке, юге, в центре области Абай, днем на западе, севере, в центре области ожидаются снег, метель. На севере, юге области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный днем в центре области 15-20 м/с.

Ночью в Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель, днем на западе, севере, востоке области ожидаются снег, метель. На севере, юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный ночью на юго-востоке области 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается гололед. На севере, юге, в центре области — туман.

В области Улытау ожидаются снег, низовая метель. На севере, юге, в центре области — туман.

На юге Костанайской области ожидаются снег, низовая метель. На западе, севере, юге области — туман.

В Карагандинской области ожидаются снег, низовая метель. На западе, севере, юге области — туман.

На юге, востоке Акмолинской области ожидаются небольшой снег, низовая метель.