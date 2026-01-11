Ученые ВКО оцифровали крупнейший комплекс наскальных росписей Центральной Азии

Исследование провела научная группа Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева. Археологи применили комплекс современных неразрушающих технологий — методы компьютерного зрения, трехмерного моделирования и неинвазивного анализа минеральных пигментов. Именно эти разработки позволили буквально «проявить» древнее искусство, скрытое в камне.

— Мы понимали, что рисунки там есть, но не представляли, насколько их много. Когда начали цифровую обработку, стало ясно — перед нами совершенно иной масштаб памятника, — делится кандидат исторических наук, руководитель музея университета Ольга Зайцева.

Фото: пресс-служба ВКТУ

Цифровые методы сначала опробовали на одиночных гротах Акбауыр, Сартынбет, Теректы и Боритастаган. После этого технологии применили при масштабных полевых работах в горном массиве Кокентау, расположенном в области Абай, примерно в 90 километрах от Семея.

Именно здесь ученые зафиксировали крупнейший на сегодняшний день задокументированный комплекс наскального искусства в Центральной Азии.

В ходе полевых сезонов 2024–2025 годов исследователи выявили 74 грота, в которых насчитывается 702 изображения и знака, выполненных минеральными красками.

Особенность кокентауского комплекса — значительная часть изображений практически не различима невооруженным глазом. Со временем пигменты слились с поверхностью камня, и рисунки перестали быть видимыми визуально. По оценкам специалистов, около четверти изображений были обнаружены исключительно благодаря цифровому анализу.

— Человеческий глаз их уже не различает. Но цифровые алгоритмы позволяют «отделить» след краски от камня и восстановить изображение почти так, как его видел древний художник, — поясняют ученые.

Фото: пресс-служба ВКТУ

Впервые в археологии Казахстана для всех гротов с наскальными росписями были созданы трехмерные цифровые двойники. Эти модели дают возможность виртуально осматривать памятники, изучать изображения под разными углами, применять фильтры визуализации и анализировать росписи в их природном окружении. Все цифровые модели размещены в открытом доступе.

— Мы фактически зафиксировали памятник в цифровом виде. Даже если со временем скала разрушится, ее образ и все изображения сохранятся для науки, — отмечают участники проекта.

Работа на этом не завершается. В 2026 году исследовательская группа планирует серию археологических экспериментов, чтобы реконструировать древние технологии нанесения рисунков — от состава красок до инструментов, которыми пользовались люди тысячи лет назад.

Фото: пресс-служба ВКТУ

Параллельно проект получит образовательное продолжение. На музейных площадках Усть-Каменогорска запланированы интерактивные занятия для детей и подростков, посвящённые древней живописи, цифровым реконструкциям и экспериментальной археологии.

По мнению авторов проекта, сочетание современных технологий, науки и просвещения позволяет не только открыть новые страницы древней истории Казахстана, но и сделать это наследие понятным, доступным и сохраненным для будущих поколений.

