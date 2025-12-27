Ученые смогли обратить вспять болезнь Альцгеймера у мышей

Исследовательская группа ученых из Университетской больницы США вместе с коллегами из университета Кейс Вестерн Резерв и Медицинского центра Луиса Стоукса в Кливленде провели исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Cell Reports Medicine.

Ученые выяснили, что при болезни Альцгеймера в мозге сильно падает уровень молекулы NAD⁺, которая необходима клеткам для получения энергии. Это нарушает работу нейронов, усиливает воспаление и способствует накоплению вредных белков — амилоида и тау, связанных с заболеванием.

Испытания с экспериментальным препаратом показали, что он помогает клеткам поддерживать нормальный уровень NAD⁺. В результате исследования, проведенного на мышах, у грызунов уменьшалось количество патологического тау-белка, восстанавливались нейронные связи и когнитивные функции.

— Главный вывод — это послание надежды: последствия болезни Альцгеймера могут быть не обязательно необратимыми. Поврежденный мозг при определенных условиях может восстановиться и вновь начать функционировать, — сказала Эндрю А. Пайпер, старший автор исследования.

Авторы предупреждают, что данные пока ограничиваются доклиническими исследованиями, однако заявляют о том, что полученные результаты диктуют необходимость кардинального изменения подхода исследователей, врачей и пациентов к лечению болезни Альцгеймера в будущем.

