Ученые обнаружили признаки хронической усталости в крови

Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Translational Medicine и уже названы прорывом в диагностике заболевания, которое на протяжении десятилетий оставалось «невидимым» для медицины.

Синдром хронической усталости, также известный как миалгический энцефаломиелит (ME/CFS), — одно из самых загадочных заболеваний: он вызывает сильное истощение, не проходящее даже после полноценного отдыха, а постановка диагноза зачастую занимает годы.

Новое исследование показало, что болезнь оставляет в крови уникальный эпигенетический след, который теперь можно «прочитать» с высокой точностью. Разработанная диагностическая технология получила название EpiSwitch CFS. Ученые пришли к этому открытию, сравнив трёхмерную структуру ДНК в образцах крови 47 тяжелых пациентов и 61 здорового человека. У больных ME/CFS были обнаружены характерные изменения в конфигурации генов, отвечающих за иммунные и воспалительные реакции. Эти изменения формируют особый молекулярный паттерн, который и стал биомаркером заболевания.

Особое внимание исследователи уделили интерлейкину-2 (IL-2) — ключевой молекуле, регулирующей активность Т-клеток иммунной системы. IL-2, по словам авторов, может играть центральную роль в нарушениях иммунной регуляции при ME/CFS. Примечательно, что на те же биологические пути воздействуют препараты ритуксимаб и глатирамер ацетат, применяемые при лечении рассеянного склероза. Это открывает перспективы персонализированной терапии, основанной на эпигенетических особенностях конкретного пациента.

По мнению авторов работы, новая методика позволит не только поставить диагноз на ранней стадии и с высокой точностью, но и даст ключ к пониманию механизмов заболевания — цели, к которой медицина стремится уже многие десятилетия. В настоящее время команда из Оксфорда готовится к проведению масштабных международных испытаний, чтобы выяснить, будет ли тест столь же эффективен у пациентов с более легкими формами синдрома хронической усталости.

