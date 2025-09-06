Полеты в космос могут ускорить биологическое старение человека - исследование

Космические полеты, как показал эксперимент, могут ускорять биологическое старение организма. Ученые проанализировали поведение стволовых клеток в условиях микрогравитации и пришли к тревожным выводам.

Исследование, проведенное при поддержке NASA, показало: кроветворные стволовые и прогениторные клетки (HSPCs), отправленные на МКС, после 32–45 дней пребывания в космосе начали утрачивать способность создавать новые здоровые клетки. Более того, в них появились признаки молекулярного старения — в частности, повреждение ДНК и сокращение теломер.

— Космос — сильнейший стресс-тест для человеческого организма, — говорит доктор Катриона Джеймисон, одна из авторов исследования и директор Института стволовых клеток Сэнфорда при Калифорнийском университете в Сан-Диего (США).

Ее команда использовала технологии на базе искусственного интеллекта, чтобы в реальном времени отслеживать изменения в культивируемых клетках. Исследование охватило четыре миссии SpaceX на Международную космическую станцию.

Кроветворные клетки играют ключевую роль в поддержании иммунитета и общего здоровья. Исследование показало: под влиянием космической среды — микрогравитации и радиации — они стареют быстрее.

Однако есть и обнадеживающие данные: при возвращении на Землю и помещении в благоприятную среду часть повреждений оказалась обратимой. Эти выводы были опубликованы в научном журнале Cell Stem Cell.

Результаты подчеркивают важность разработки новых стратегий по защите здоровья космонавтов при длительных экспедициях.

Следующий шаг — изучить, происходят ли аналогичные изменения в организме самих астронавтов. Это поможет выявить способы профилактики, включая медикаментозные или генетические методы защиты.