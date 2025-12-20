Выдающиеся прорывы в области медицины за 2025 год

От препаратов нового поколения, нацеленных на борьбу с опухолями с наименьшим количеством побочных эффектов, до устройств и имплантов, восстанавливающих жизненно важные функции человека - все эти достижения продемонстрировали в этом году новый тренд, где медицина движется к платформенным технологиям, которые можно адаптировать к различным заболеваниям и популяциям.

Агентство Kazinform предлагает вашему вниманию медицинские открытия, которые за этот год изменили мир.

Разработанное в Китае лекарство от рака глаза получило статус орфанного препарата в США

Больница медицинского центра УДП

В начале года новый тип аптамерного лекарственного конъюгата Aptamer Drug Conjugate, разработанный китайскими исследователями, получил от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США статус орфанного препарата для лечения редкого рака глаза. Данный тип основан на использовании аптамеров в качестве высокоспецифичных молекул-мишеней, которые связываются с раковыми клетками и доставляют противоопухолевый агент, минимизируя повреждение здоровых тканей.

Эксперименты на животных показали не только выраженное подавление опухолей глаза, но и снижение риска метастазирования в такие органы, как печень, легкие, кости и мозг. Лекарство будет особенно полезно при злокачественной увеальной меланоме, где поздняя диагностика и быстрое поражение печени остаются ключевыми клиническими проблемами.

Казахстан присоединился к международным усилиям по созданию терапии меланомы нового поколения

В этом году казахстанские исследователи внесли вклад в разработку нового класса лекарственных кандидатов, направленных на блокирование киназы Raf - ключевого белка, участвующего в прогрессировании меланомы. Проект отразил глобальный приоритет онкологии: преодоление устойчивости к существующим линиям терапии за счет более точного воздействия на молекулярные драйверы роста опухолей. Команда подчеркнула подготовку к доклиническим исследованиям, рассматривая эту работу как шаг к более персонализированному лечению меланомы и к переводу лабораторных разработок в реальные клинические условия.

В Японии нашли белок, способный повернуть старение клеток вспять

Фото: pixabay

Японские ученые из Университета Осаки сообщили о результатах, которые вывели белок AP2A1 в центр механизма, связанного с клеточным старением. Подавление AP2A1 в старых клетках приводило к обратимым изменениям признаков сенесценции и признакам омоложения, тогда как повышение уровня AP2A1 в молодых клетках ускоряло проявления старения. Работа показала, что воздействие на AP2A1 и его взаимодействие с интегрином β1 в перспективе может лечь в основу терапии, направленной на восстановление клеточных функций, усиление выработки коллагена и снижение бремени возраст-ассоциированных заболеваний, хотя исследования пока находятся на ранней стадии.

Первая трансплантация печени от генетически модифицированной свиньи функционировала в организме человека 10 дней

Фото: Freepik

Одна из самых пристально отслеживаемых технологических областей 2025 года – ксенотрансплантация, которая продвинулась вперед после сообщения китайских исследователей о том, что печень генетически модифицированной свиньи функционировала в организме человека в течение 10 дней без признаков отторжения в контролируемых условиях.

Процедура использовала орган от миниатюрной свиньи породы Бама с шестью отредактированными генами, при этом собственная печень реципиента была сохранена, а команда отслеживала такие показатели, как выработка желчи. Результат укрепил аргументы в пользу генетически модифицированных животных органов как временной поддержки для пациентов, ожидающих доноров-людей, хотя эксперты признали, что полноценная долгосрочная замена остается задачей будущего.

В Китае 7-летнему ребенку пересадили искусственное сердце

Детская кардиология достигла заметного рубежа, когда китайские врачи имплантировали магнитно-левитирующее бивентрикулярное вспомогательное устройство 7-летнему мальчику с терминальной стадией сердечной недостаточности. Устройство массой 45 граммов и диаметром 2,9 сантиметра было описано как самое маленькое и легкое искусственное сердце на сегодняшний день, устраняя ключевой дефицит педиатрической медицины, где донорские сердца редки, а устройства, созданные для взрослых, могут быть небезопасны для детей. Ранние послеоперационные улучшения показали, как миниатюризация и системы точного управления превращают механическую поддержку кровообращения в реальный шанс на спасение для юных пациентов.

Анализ крови с использованием ИИ может предсказать, у кого разовьется болезнь Паркинсона

Коллаж: Midjourney/freepik.com

Исследователи Еврейского университета в Иерусалиме представили неинвазивную стратегию анализа крови, предназначенную для выявления болезни Паркинсона до появления классических моторных симптомов. Метод фокусируется на специфических фрагментах транспортной РНК в крови, используя их соотношения как диагностическую «подпись» с высокой точностью, в том числе у людей с генетической предрасположенностью.

Связь этих РНК-фрагментов с тяжестью заболевания дополнительно подтверждалась изменениями после глубокой стимуляции мозга. В случае масштабной валидации подход может сместить лечение болезни Паркинсона в сторону скрининга и более раннего вмешательства.

Ультрапереработанные продукты провоцировали развитие продромальной стадии болезни Паркинсона

Отдельное исследование китайских ученых выявило связь между высоким потреблением ультрапереработанных продуктов и большей вероятностью продромальных признаков, ассоциированных с болезнью Паркинсона. Анализируя долгосрочные данные о питании и здоровье, ученые обнаружили, что люди с наибольшим потреблением таких продуктов чаще демонстрировали несколько ранних предупреждающих признаков. Хотя исследование не установило причинно-следственную связь, оно усилило общий научный фокус на модифицируемых факторах риска и роли питания в долгосрочном здоровье мозга.

Аксолотли способны регенерировать часть мозга

Фото: tiktok.com/@z_l_a_tt_a/video/

Регенеративная медицина получила импульс после того, как исследования прояснили, как аксолотли (вид хвостатых земноводных из рода амбистом семейства амбистомовых, прим.ред.) регулируют то, что они отращивают, указав на градиенты сигналов ретиноевой кислоты, направляющие позиционную информацию при регенерации конечностей. Манипулируя этим сигналом, ученые могли изменять исходы, включая индуцирование роста дублирующихся конечностей, а генетические исследования с участием SHOX (ген SHOX - Short stature homeobox-containing gene, - прим.ред.) выявили параллели с биологией развития человека. Результаты укрепили центральную идею регенеративной науки: у людей есть ключевые молекулярные компоненты, и долгосрочная задача заключается в том, чтобы научиться переключать заживление от рубцевания к регенерации.

CRISPR-Cas9 помогла удалить лишнюю хромосому в культуре клеток при синдроме Дауна

Фото: Unsplash.com

В Японии ученые сообщили, что технология CRISPR-Cas9 способна удалить дополнительную копию 21-й хромосомы в клетках с трисомией 21 в лабораторных условиях. Эксперименты на стволовых клетках и дифференцированных фибробластах показали, что «исправленные» клетки могут демонстрировать более типичные профили экспрессии генов и улучшенные клеточные функции, включая снижение маркеров стресса.

Одновременно работа выявила такие препятствия, как внецелевые эффекты, что вновь породило этические дискуссии о границах между лечением, профилактикой и общественными последствиями, сигнализируя о том, что следующий этап генетической медицины будет формироваться не только технологиями, но и управлением.

В США разрешили инъекции раз в полгода для профилактики ВИЧ-инфекции

Одним из самых значимых одобрений года стало разрешение Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США на использование ленакапавира для профилактики ВИЧ в виде инъекции два раза в год под торговым названием Yeztugo. Почти полная защита, показанная в исследованиях, и длительный интервал между дозами ознаменовали серьезный сдвиг в профилактических программах, потенциально улучшая приверженность лечению и снижая стигматизацию по сравнению с ежедневными схемами.

Люди смогут полностью восстановить утраченное зрение благодаря яблочным улиткам

Фото: Freepik

Неожиданным объектом для регенеративной медицины стала яблочная улитка, способная восстанавливать глаза за считанные недели. Исследователи сообщили, что этот вид имеет значимые анатомические и генетические параллели с человеческим глазом, а также выявили масштабные изменения активности генов в процессе регенерации, включая работу с геном Рax6, центральным для развития глаза. Исследование представило улитку как потенциальную платформу для открытия генных сетей, которые в будущем могут быть активированы для восстановления зрения у человека.

Выращенная в лаборатории человеческая кожа приближается к клиническому применению

Исследовательское сотрудничество с участием иранских ученых сообщило о создании модели человеческой кожи, выращенной в лабораторных условиях, которая включает несколько слоев тканей, иммунные клетки, волосяные фолликулы и сосудистые структуры. Работа указывает на будущие улучшения в кожной трансплантации, лечении ран и моделировании заболеваний, а также предоставляет более реалистичную платформу для тестирования терапий при таких состояниях, как псориаз, атопический дерматит и склеродермия. Ключевой вывод заключается в том, что методы органоидной и тканевой инженерии начинают воспроизводить сложность, более близкую к живой биологии, а не упрощенные лабораторные аналоги.

Регенеративная ортопедия продвинулась вперед благодаря коллагеновому гелю для восстановления хряща

В Европе клиническая практика и исследования продолжили подтверждать эффективность коллагенового гидрогелевого устройства, применяемого для лечения хрящевых поражений. Минимально инвазивное использование метода при артроскопии и его профиль безопасности позволили рассматривать его как пример стандартизации регенеративной ортопедии, особенно для определенных размеров дефектов и групп пациентов. Более длительные наблюдения показали устойчивые улучшения у многих пациентов, одновременно подчеркивая, что запущенный остеоартрит остается сложной границей для восстановительных стратегий.

Открыт новый способ укрепить кости и остановить остеопороз

Фото: Freepik

Немецкие исследователи идентифицировали рецептор GPR133 как ключевой регулятор здоровья костей и продемонстрировали, что его активация соединением AP503 укрепляла костную ткань и обращала вспять состояния, напоминающие остеопороз, у мышей. С учетом того, что остеопороз представляет собой масштабное заболевание, связанное со старением населения, результаты указали на путь к терапии, поддерживающей формирование костей при одновременном ограничении их резорбции, а также намекнули на более широкую связь между мишенями опорно-двигательной системы, потенциально полезными как для костей, так и для мышц.

Использование альфа-излучателей в радиофармацевтических препаратах для лечения рака

Ядерная медицина стала одной из определяющих тем 2025 года, когда исследователи выделили актиний-225 как мощный альфа-излучающий изотоп для таргетных радиофармацевтических препаратов. На фоне коммерческого успеха лекарств на основе лютеция-177 внимание сместилось к альфа-излучателям, которые доставляют интенсивную энергию на микроскопические расстояния с целью более летального воздействия на опухоли и меньшего побочного ущерба. Ключевым ограничением остается доступность изотопов, определяющая скорость масштабирования терапии, однако ожидания отрасли указывают на возможные множественные одобрения к концу десятилетия.

Имплант, который возвращает зрение незрячим пациентам

Клиническое исследование показало, что беспроводной фотогальванический имплант сетчатки позволил многим людям с тяжелой формой сухой возрастной макулодистрофии восстановить частичное зрение, включая значимые улучшения при проверке по таблицам и функциональные улучшения в быту. Система сочетает миниатюрный имплант с очками, которые преобразуют изображения с камеры в инфракрасные паттерны, обходя утраченные фоторецепторы и стимулируя оставшиеся нейроны сетчатки. Несмотря на такие ограничения, как черно-белое восприятие и умеренное разрешение, результаты показали, что восстановление зрения все больше переходит из экспериментальной концепции в практическую вспомогательную технологию.

Новый способ остановить редкий рак почки путем растворения РНК-«капельных хабов»

Исследователи описали механизм при транслокационной почечно-клеточной карциноме, при котором РНК помогает формировать жидкоподобные ядерные конденсаты, активирующие гены, способствующие росту опухоли. Разработав молекулярный инструмент для целенаправленного растворения этих «капельных хабов», команда остановила рост опухолей в лабораторных моделях. Помимо одного типа рака, исследование указало на более широкую терапевтическую стратегию - вмешательство в физическую организацию регуляции генов внутри ядра, особенно актуальную для опухолей, обусловленных генными слияниями, которые часто встречаются в детской онкологии.

Редактирование геномов эмбрионов человека вновь в центре общественных дебатов

Фото: University of Southampton

Громкий спор в конце года вновь открыл глобальные дебаты о наследуемом редактировании генома после того, как новая компания предложила исследовательские пути по модификации эмбрионов для предотвращения наследственных заболеваний. Ученые и биоэтики подчеркнули, что пороги безопасности остаются чрезвычайно высокими, непреднамеренные мутации могут передаваться из поколения в поколение, а существующие методы скрининга эмбрионов уже предотвращают многие заболевания без генетического вмешательства. Этот эпизод продемонстрировал растущий разрыв между техническими амбициями и регуляторной готовностью.

Казахстан укрепляет биомедицинский потенциал благодаря виварию мирового уровня

Для Казахстана одним из стратегических событий года стало открытие научного вивария мирового уровня в Назарбаев Университете, который позволит проводить полный цикл доклинических исследований внутри страны. Представители властей охарактеризовали объект как шаг к привлечению инвестиций и фармацевтических партнеров, а также к расширению роли Казахстана в региональной исследовательской инфраструктуре, подчеркнув, что биомедицинские прорывы все чаще зависят не только от открытий, но и от национальных возможностей по их испытанию и внедрению.

Новая уязвимость острого миелоидного лейкоза выявлена через метаболизм и купроптоз

Фото: freepik.com

Австралийские исследователи сообщили, что клетки острого миелоидного лейкоза (ОМЛ), включая стволовые клетки, связанные с рецидивами, зависят от выработки гемоглобина для выживания и что блокирование этого пути может запускать купроптоз - форму клеточной гибели, связанную с медь-зависимыми механизмами. Исследование предложило новое направление терапии, способное преодолеть лекарственную устойчивость и снизить риск рецидива - критически важную неудовлетворенную потребность при ОМЛ, где прогноз после возврата болезни часто неблагоприятен. Результаты также указали на комбинированные стратегии с воздействием на дополнительные метаболические пути, отражая более широкий сдвиг онкологии к использованию зависимости рака от специфических «топливных» систем клетки.