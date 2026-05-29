Ученые объяснили, почему после дождей в Алматы ломаются и наклоняются деревья

Недавние кратковременные дожди в Алматы привели к тому, что часть деревьев и кустарников сильно наклонилась, под тяжестью листвы ветки сломались и упали. Корреспондент Kazinform узнал у экспертов причины данного явления.

Светлана Набиева, старший научный сотрудник лаборатории дендрологии Главного ботанического сада Института ботаники и фитоинтродукции рассказала на брифинге в РСК Алматы, что ветки здоровых деревьев в мегаполисе действительно наклонились низко, произошло это из-за погодных условий.

— Наша весна очень быстрая, теплая, сейчас такой эффект теплицы получился, когда одновременно тепло, очень влажно и сыро. Из-за этого деревья очень быстро растут. Растения делятся по скорости роста. И наклонившиеся ветки мы наблюдаем чаще всего у вязов. То есть, условия для них хорошие в этом году, они растут, наклоняются, но со временем они восстановятся. То есть, они гибкими стали, потому что выросли очень быстро, еще, так скажем, не одревеснели, — сказала Светлана Набиева.

Фото: Альберт Ахметов/Kazinform

Если же наклоняются другие виды деревьев, то причиной может быть как быстрый рост по причинам, озвученным выше, так и неправильный уход за деревьями.

Старший научный сотрудник лаборатории дендрологии Главного ботанического сада Института ботаники и фитоинтродукции Инга Бабай пояснила, что одна из основных ошибок в уходе за деревьями — неграмотная обрезка.

— Нужно ее обрезать ветку по принципу «на кольцо», близко к стволу. Если же ветка оставляется в форме пня, она начинает гнить, и далее происходит загнивание всей древесины ствола и дерево в результате погибает. Также ошибка может быть в кронировании. Сильную обрезку кроны можно проводить только у деревьев с быстрой побегообразующей способностью, то есть, у вяза и ивы. У остальных деревьев столь сильную обрезку деревьев проводить нельзя, — сказала Инга Бабай.

Специалист привела пример, что обрезка кроны у таких деревьев, как липа, приводит к их скорой гибели и вынужденному сносу с заменой.

Еще одной ошибкой может быть неправильный полив.

— Нарушенная система арычного полива, отсутствие отверстий в новых арыках, предназначенных для увлажнения почвы и корней, по аналогии с капельным поливом, приводит к тому, что деревья не получают необходимую влагу, — пояснила Инга Бабай.

Что касается болезней и вредителей, то они, в свою очередь, также могут оказывать влияние на состояние деревьев.

— Основная болезнь дуба — это дубовый минирующий пилильщик. Он был завезен из Европы сначала в Кыргызстан, потом к нам. Но я наблюдаю, что акимат прилагает большие усилия для борьбы с вредителями и болезнями в городе, проводит обработку несколько раз за сезон, и обстановка нормализуется, — считает Инга Бабай.

Ранее мы сообщали, что Алматы представил экологические проекты на Форуме городов в Баку.