Алматы представил экологические проекты на Форуме городов в Баку

Заместитель акима города Алматы Нурлан Абдрахим принял участие в Форуме городов SPECA, прошедшем в Баку в рамках XIII сессии Всемирного форума городов (WUF13), организованного под эгидой ООН, перелает собственный корреспондент агентства Kazinform в Азербайджане.

В ходе мероприятия представители стран Центральной Азии и Южного Кавказа обсудили вопросы устойчивого развития, климатической адаптации и модернизации городской инфраструктуры.

Выступая на форуме, Нурлан Абдрахим представил ключевые экологические и транспортные проекты Алматы. В частности, особое внимание было уделено модернизации ТЭЦ-2 с переводом станции на газ, что направлено на снижение уровня выбросов и улучшение качества воздуха в мегаполисе.

Также были представлены инициативы по развитию экологичного общественного транспорта, мультимодальной транспортной системы и внедрению зон с низким уровнем выбросов.

Заместитель акима отметил, что Алматы последовательно реализует полицентричную модель развития города, а также внедряет цифровые технологии для мониторинга экологической ситуации и повышения эффективности городского управления.

Фото: Серикбол Кошмаганбетов/Kazinform

По итогам форума Алматы присоединился к «Заявлению о намерениях по созданию Форума климатически умных городов SPECA», подтвердив готовность к расширению сотрудничества с городами региона в сфере устойчивого развития и внедрения современных урбанистических решений.

Форум городов SPECA является площадкой для обмена опытом между городами стран Центральной Азии и способствует выработке совместных подходов к решению актуальных вопросов урбанизации и климатической устойчивости.

