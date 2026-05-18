Казахстан представил национальный павильон на Urban Expo в Баку

Казахстан представил национальный павильон, посвященный современным подходам к развитию экологичных, комфортных и устойчивых городов, на крупнейшей Urban Expo Всемирного форума городов в Баку (World Urban Forum 13), передает собственный корреспондент агентства Kazinform с места событий.

Экспозиция демонстрирует инфраструктурные решения, проекты благоустройства общественных пространств, цифровые подходы к управлению городской средой и инициативы в сфере озеленения.

Особое внимание в павильоне уделено проекту Green ID, направленному на повышение климатической устойчивости городов и формирование современной экологической среды.

Архитектурная концепция казахстанского павильона предусматривает использование экологичных материалов, открытой планировки и элементов озеленения. В центральной части размещен LED-экран для презентации городских и инфраструктурных проектов, а также макеты объектов современной городской инфраструктуры.

Как отметил представитель Центра урбанистики города Астана Елнар Базыкен, национальный павильон Казахстана организован совместно с Министерством промышленности страны и отражает комплексный подход к развитию городской среды.

— В павильоне представлен комплексный подход Казахстана к развитию городов — от благоустройства общественных пространств до внедрения экологических решений и проектов по озеленению. Экспозиция отражает стремление Казахстана развивать современные, чистые и удобные для жителей города, где приоритетом становятся качество жизни, экологическая устойчивость и гармония с природой, — подчеркнул он.

По его словам, концепция павильона выполнена в эко-стиле с использованием природных материалов и элементов «зеленой» архитектуры. Пространство дополнено живыми растениями и открытыми террасами для делового общения и неформальных встреч.

Заместитель председателя комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Казахстана Мурат Рысдавлетов отметил, что участие страны в форуме позволяет представить международному сообществу современные подходы Казахстана в сфере урбанистики.

— В Казахстане формируется системный подход к развитию городской среды. Новый Строительный кодекс предусматривает внедрение дизайн-кодов городов, что позволит сформировать единые требования к архитектуре, благоустройству, навигации и визуальному облику городской среды, — заявил он.

По словам Рысдавлетова, участие в форуме также способствует обмену опытом, укреплению международного сотрудничества и продвижению современных урбанистических решений.

В рамках форума казахстанская делегация принимает участие в тематических дискуссиях, посвященных устойчивому развитию, цифровизации городской среды, вопросам климатической адаптации и современным подходам к урбанистике.

Ранее сообщалось, что в Баку официально открылся XIII Всемирный форум городов (World Urban Forum 13), впервые проходящий на Южном Кавказе.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов принял участие в форуме World Urban Forum в Баку.