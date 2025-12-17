РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:55, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Учебная тренировка в аэропорту Астаны: рейсы выполняются в штатном режиме

    В пресс-службе международного аэропорта Астаны прокомментировали распространявшуюся в сети информацию о якобы экстренной эвакуации посетителей из-за возможного возгорания, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Международный аэропорт Астаны
    Фото: Международный аэропорт Астаны

    Как сообщили в аэропорту столицы, никаких происшествий, возгораний или угроз безопасности не зафиксировано. Воздушная гавань работает в штатном режиме, обслуживание пассажиров и выполнение рейсов осуществляются без ограничений.

    — В аэропорту проводится плановая учебная тренировка по проверке системы оповещения и отработке взаимодействия служб. Все пассажиры и посетители были заранее оповещены через систему громкой связи о проведении учебной тревоги, — подчеркнули в пресс-службе.

    В администрации аэропорта также призвали ориентироваться только на официальные источники информации и не распространять недостоверные сведения.

    Ранее утром, 17 декабря самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс KC 851 по маршруту Алматы — Астана объявил сигнал бедствия MAY-DAY из-за задымления в салоне воздушного судна. Среди пассажиров и экипажа пострадавших нет.

    Сейчас по этому инциденту проводится установленная процедура технической проверки. 

    Теги:
    Авиация Астана Аэропорт
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают