Учебная тренировка в аэропорту Астаны: рейсы выполняются в штатном режиме

Как сообщили в аэропорту столицы, никаких происшествий, возгораний или угроз безопасности не зафиксировано. Воздушная гавань работает в штатном режиме, обслуживание пассажиров и выполнение рейсов осуществляются без ограничений.

— В аэропорту проводится плановая учебная тренировка по проверке системы оповещения и отработке взаимодействия служб. Все пассажиры и посетители были заранее оповещены через систему громкой связи о проведении учебной тревоги, — подчеркнули в пресс-службе.

В администрации аэропорта также призвали ориентироваться только на официальные источники информации и не распространять недостоверные сведения.

Ранее утром, 17 декабря самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс KC 851 по маршруту Алматы — Астана объявил сигнал бедствия MAY-DAY из-за задымления в салоне воздушного судна. Среди пассажиров и экипажа пострадавших нет.

Сейчас по этому инциденту проводится установленная процедура технической проверки.