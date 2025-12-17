Экипаж рейса Алматы — Астана объявил сигнал бедствия

Согласно представленной информации Главного центра планирования воздушного движения РГП «Казаэронавигация», 17.12.2025 г. 07:38 часов (по времени г. Астана) при выполнении регулярного пассажирского рейса КС-851 по маршруту Алматы — Астана экипаж объявил сигнал бедствия MAY-DAY из-за задымления в салоне воздушного судна.

По предварительной информации среди пассажиров и экипажа пострадавших нет.

Посадка была совершена в 07:40 часов. В целях обеспечения безопасности была задействована служба противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта г. Алматы.

В настоящее время сотрудниками департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте устанавливается более подробные обстоятельства указанного авиационного события.

