    08:31, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Экипаж рейса Алматы — Астана объявил сигнал бедствия

    Авиационное событие произошло с воздушным судном Airbus А321N EI-KDG, находящимся в эксплуатации АО «Эйр Астана», передает агентство Kazinform со ссылкой на КГА.

    самолет Air Astana Эйр Астана ұшақ
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Согласно представленной информации Главного центра планирования воздушного движения РГП «Казаэронавигация», 17.12.2025 г. 07:38 часов (по времени г. Астана) при выполнении регулярного пассажирского рейса КС-851 по маршруту Алматы — Астана экипаж объявил сигнал бедствия MAY-DAY из-за задымления в салоне воздушного судна.

    По предварительной информации среди пассажиров и экипажа пострадавших нет.

    Посадка была совершена в 07:40 часов. В целях обеспечения безопасности была задействована служба противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта г. Алматы.

    В настоящее время сотрудниками департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте устанавливается более подробные обстоятельства указанного авиационного события.

    Напомним, 10 декабря самолет авиакомпании SCAT, выполнявший рейс DV 712 из Актобе в Алматы, вернулся в аэропорт вылета из-за ухудшения состояния пассажирки, которая позже скончалась.

    Самолет Эйр Астана Происшествия
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
