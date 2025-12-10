РУ
    17:42, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    Самолет вернулся в Актобе из-за экстренной ситуации с пассажиркой

    Самолет авиакомпании SCAT, выполнявший рейс DV 712 из Актобе в Алматы, вернулся в аэропорт вылета из-за ухудшения состояния пассажирки, передает агентство Kazinform.

    Фото: Kazinform

     — 9 декабря на рейсе DV 712 авиакомпании SCAT, выполнявшем перелет по маршруту Актобе — Алматы, одной из пассажирок стало плохо. Командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета. Воздушное судно приземлилось в Международном аэропорту Актобе в 22:50 по местному времени, — сообщается в официальной информации Международного  аэропорта Актобе.

    После посадки к самолету оперативно прибыли специалисты экстренной медицинской помощи, спасти пассажирку не удалось.

    — На время проведения медицинских процедур пассажиры рейса оставались на борту воздушного судна, что соответствует установленным авиационным требованиям и стандартам безопасности.  После завершения всех необходимых процедур рейс DV 712 продолжил выполнение полёта и вылетел в Алматы в 01:36, — поясняется в релизе.

    3 декабря сообщалось о том, что плохая погода в Костанае стала причиной возвращения самолета FlyArystan в аэропорт Астаны.



