Самолет вернулся в Актобе из-за экстренной ситуации с пассажиркой

— 9 декабря на рейсе DV 712 авиакомпании SCAT, выполнявшем перелет по маршруту Актобе — Алматы, одной из пассажирок стало плохо. Командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета. Воздушное судно приземлилось в Международном аэропорту Актобе в 22:50 по местному времени, — сообщается в официальной информации Международного аэропорта Актобе.

После посадки к самолету оперативно прибыли специалисты экстренной медицинской помощи, спасти пассажирку не удалось.

— На время проведения медицинских процедур пассажиры рейса оставались на борту воздушного судна, что соответствует установленным авиационным требованиям и стандартам безопасности. После завершения всех необходимых процедур рейс DV 712 продолжил выполнение полёта и вылетел в Алматы в 01:36, — поясняется в релизе.

3 декабря сообщалось о том, что плохая погода в Костанае стала причиной возвращения самолета FlyArystan в аэропорт Астаны.





