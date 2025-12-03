Самолет вернулся в аэропорт Астаны из-за плохой погоды в Костанае

Авиакомпания FlyArystan сообщила, что 3 декабря 2025 года самолет рейса FS7341 по маршруту Астана — Костанай был вынужден вернуться в аэропорт вылета. По информации перевозчика, пассажирам предоставили напитки и горячее питание. Повторный вылет состоялся в 13:53 по местному времени, после улучшения погодных условий.

Авиакомпания напоминает, что уведомление о статусе рейсов направляется через WhatsApp-сообщения, СМС и электронные письма на контакты, указанные при бронировании. Пассажирам рекомендуется своевременно обновлять свои данные и проверять актуальную информацию на сайте FlyArystan.

В компании подчеркнули, что любые изменения графика, связанные с погодой или ограничениями со стороны аэропортов, происходят по объективным причинам.

Ранее рейсы были задержаны в аэропорту Актобе из-за тумана.