РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:41, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Самолет вернулся в аэропорт Астаны из-за плохой погоды в Костанае

    Причиной стали неблагоприятные метеоусловия в Костанае, не позволившие безопасно выполнить посадку, передает корреспондент агентства Kazinform.

    самолет, рейс, задержка рейса, аэропорт, әуежай
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Авиакомпания FlyArystan сообщила, что 3 декабря 2025 года самолет рейса FS7341 по маршруту Астана — Костанай был вынужден вернуться в аэропорт вылета. По информации перевозчика, пассажирам предоставили напитки и горячее питание. Повторный вылет состоялся в 13:53 по местному времени, после улучшения погодных условий.

    Авиакомпания напоминает, что уведомление о статусе рейсов направляется через WhatsApp-сообщения, СМС и электронные письма на контакты, указанные при бронировании. Пассажирам рекомендуется своевременно обновлять свои данные и проверять актуальную информацию на сайте FlyArystan.

    В компании подчеркнули, что любые изменения графика, связанные с погодой или ограничениями со стороны аэропортов, происходят по объективным причинам.

    Ранее рейсы были задержаны в аэропорту Актобе из-за тумана.

    Теги:
    Самолет Авиация Астана Аэропорт Костанай Непогода Задержка и отмена авиарейсов
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
    Сейчас читают