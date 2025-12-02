РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:05, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Авиарейсы задерживаются из-за густого тумана в Актобе

    Сегодня утром взлетно-посадочная полоса аэропорта была закрыта. Пассажирские рейсы, которые должны были прибыть в Актобе, были перенаправлены в Актау и Атырау, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Әлия Молдағұлова әуежайы
    Фото: Алтынай Сағындықова

    Задерживается и международный рейс по направлению Стамбул — Актобе — Стамбул. На данный момент только рейс Актобе — Шарм-эль-Шейх смог вылететь по расписанию.

    әуежай
    Фото: Алтынай Сағындықова

    — Рейс IQ399 по маршруту Астана — Актобе был запланирован на 10:40. Он задерживается до 16:30. Задержан также рейс КС 863/864 по направлению Алматы — Актобе — Алматы. Рейс DV 719/720 по маршруту Алматы — Актобе — Алматы, который должен был вылететь в 09:30, по предварительной информации задерживается до 17:00. В настоящее время рейсы IQ 399/400 и DV 719/720 перенаправлены в Атырау, а рейс РС 240/241 по направлению Стамбул — Актобе — Стамбул направлен в Актау, — сообщил председатель правления международного аэропорта имени Алии Молдагуловой Дастан Малиев.

    Ранее аэропорт Алматы предупредил пассажиров о возможных изменениях в расписании авиарейсов.

    Теги:
    Самолет Авиация Регионы Аэропорт Актобе Задержка и отмена авиарейсов
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
    Сейчас читают