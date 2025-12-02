Авиарейсы задерживаются из-за густого тумана в Актобе

Задерживается и международный рейс по направлению Стамбул — Актобе — Стамбул. На данный момент только рейс Актобе — Шарм-эль-Шейх смог вылететь по расписанию.

— Рейс IQ399 по маршруту Астана — Актобе был запланирован на 10:40. Он задерживается до 16:30. Задержан также рейс КС 863/864 по направлению Алматы — Актобе — Алматы. Рейс DV 719/720 по маршруту Алматы — Актобе — Алматы, который должен был вылететь в 09:30, по предварительной информации задерживается до 17:00. В настоящее время рейсы IQ 399/400 и DV 719/720 перенаправлены в Атырау, а рейс РС 240/241 по направлению Стамбул — Актобе — Стамбул направлен в Актау, — сообщил председатель правления международного аэропорта имени Алии Молдагуловой Дастан Малиев.