Аэропорт Алматы предупредил о задержках рейсов из-за обновлений

В аэропорту заявили, что в ближайшие дни возможны изменения в расписании рейсов, выполняемых на самолетах компании Airbus. Это связано с требованием данного производителя об обязательном обновлении программного обеспечения на всех самолетах.

— Международный аэропорт Алматы тесно сотрудничает с авиакомпаниями для обеспечения бесперебойной операционной деятельности. Возможны изменения в расписании рейсов, выполняемых воздушными судами семейства Airbus A320. Пассажирам рекомендуется заранее проверять актуальный статус своих рейсов на сайтах авиакомпаний. Все службы аэропорта работают в штатном режиме, полеты выполняются в соответствии с международными авиационными требованиями, — сообщили в аэропорту Алматы.

Напомним, компания Airbus выпустила новую директиву летной годности, обязывающую все авиакомпании мира провести немедленное обновление операционного программного обеспечения, компьютера управления рулем высоты на воздушных судах семейства Airbus.

Документ требует выполнить работы до ближайшего вылета каждого самолета.

Данная мера является превентивной, предусмотренной международными стандартами летной годности, и применяется на глобальном уровне, в том числе в Казахстане.