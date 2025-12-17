Инцидент в воздухе: пассажиров рейса Алматы–Астана перенаправят на другой самолет

— 17 декабря самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс KC 851 по маршруту Алматы — Астана, вернулся в аэропорт вылета по решению экипажа в связи с появлением нехарактерного запаха системы кондиционирования на борту. В целях обеспечения безопасности полета командир воздушного судна принял решение о возврате в Алматы. Посадка была выполнена в штатном режиме в 07:40 по местному времени, — сообщили в авиакомпании.

Пассажирам рейса были предоставлены горячие и прохладительные напитки, а также снеки. Вылет в Астану будет выполнен на другом воздушном судне в 10:15.

По данному инциденту проводится установленная процедура технической проверки.

Напомним, авиационное событие произошло сегодня утром с воздушным судном Airbus А321N EI-KDG, находящимся в эксплуатации Air Astana. При выполнении регулярного пассажирского рейса КС-851 по маршруту Алматы — Астана экипаж объявил сигнал бедствия MAY-DAY из-за задымления в салоне воздушного судна.