Участок улицы Яссауи на время перекроют в Алматы

В связи с проведением среднего ремонта участка улицы Яссауи вводятся временные ограничения движения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Так, с 23:00 12 августа до 10:00 13 августа движение будет перекрыто на участке от улицы Жандосова до улицы Шаляпина.

Фото: акимат Алматы

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки и стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Ранее сообщалось, что с 23:00 11 августа до 23:00 15 августа на участке улицы Жандосова ограничат движение.

Также с 20:00 11 августа до 15 августа движение полностью перекрыто на участке от улицы Какимбека Салыкова до улицы Жангир хана.

Также 14 августа, в день концерта Канье Уэста в Алматы, движение ограничат на проспекте Абая, а также на улицах Байтурсынова и Сатпаева.

С 24 июля по 30 ноября на автомобильной дороге Медеу — Туюк-Су, ведущей в сторону Шымбулака, будет временно ограничено движение транспорта.