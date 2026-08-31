Участок улицы Утеген батыра перекроют в Алматы на время ремонта

В связи с проведением среднего ремонта на участке улицы Утеген батыра, вводятся временные ограничения движения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Так, с 22:00 31 августа до 07:00 1 сентября движение будет перекрыто на участке от улицы Толе би до проспекта Райымбека.

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки. Сроки проведения ремонтных работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий либо производственной необходимости.

Фото: акимат Алматы

Напомним, с 31 августа по 14 сентября 2026 года в Алмалинском районе Алматы будут проводиться работы по прокладке тепловых, водопроводных и водоотводящих сетей к строящемуся ЖК «Шевченко-Байзакова».

С 26 августа до 1 сентября ежедневно с 00:00 часов до 05:00 часов будет перекрываться участок от улицы Кулыбекова до улицы Машан. Работы будут проводиться исключительно в ночное время. В дневное время дорога будет открыта.

До 10 сентября в Алматинской области ограничили движение на участке автодороги «Астана – Караганда – Алматы» между Жибек Жолы и Каскеленом.

С 24 июля по 30 ноября на автомобильной дороге Медеу — Туюк-Су, ведущей в сторону Шымбулака, будет временно ограничено движение транспорта.

В связи с подготовкой к отопительному сезону с 13 июля 2026 года ограничено движение автотранспорта по улице Снегина на участке между бульваром Мендикулова и проспекта Достык в микрорайоне Самал-2.

Из-за строительства LRT на улице Момышулы на участке от Монке би, по Толе би и до Абылай хана закрыты две средние полосы движения транспорта.