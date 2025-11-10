РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    00:45, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Участок трассы Астана — Караганда закрыт из-за непогоды: выставлены посты

    Дорога закрыта для всех видов транспорта из-за ухудшения погодных условий (верховой снег, сильный ветер, низовая метель, гололед), передает агентство Kazinform.

    кадр из видео

    — 10 ноября в 00:30 в Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий на участке автодороги республиканского значения Астана — Караганда (с обходом)-Алматы» км. 256-359 (уч. с Атамекен — п. Аксу-Аюлы) вводится ограничения для всех видов автотранспорта, — говорится в сообщении КазАвтоЖол.

    Движение откроют ориентировочно 10 ноября в 08:00.

    Кроме того, в МЧС сообщили о выставленых постах. 

    В ведомстве также рекомендовали соблюдать меры безопасности при изменении погоды: 

    • следить за штормовыми предупреждениями;
    • учитывать сообщения о закрытии дорог;
    • воздержаться от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток.

    Ранее сообщалось об ограничении движения на другом участке республиканской дороги в Карагандинской области

    Теги:
    МЧС КазАвтоЖол Астана Караганда Закрытие дорог
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
