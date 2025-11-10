Участок трассы Астана — Караганда закрыт из-за непогоды: выставлены посты

— 10 ноября в 00:30 в Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий на участке автодороги республиканского значения Астана — Караганда (с обходом)-Алматы» км. 256-359 (уч. с Атамекен — п. Аксу-Аюлы) вводится ограничения для всех видов автотранспорта, — говорится в сообщении КазАвтоЖол.

Движение откроют ориентировочно 10 ноября в 08:00.

Кроме того, в МЧС сообщили о выставленых постах.

В ведомстве также рекомендовали соблюдать меры безопасности при изменении погоды:

следить за штормовыми предупреждениями;

учитывать сообщения о закрытии дорог;

воздержаться от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток.

