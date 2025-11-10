22:30, 09 Ноябрь 2025 | GMT +5
Движение ограничили на дорогах в Карагандинской области
«КазАвтоЖол» предупредил водителей об ухудшении погодных условий на дорогах в Карагандинской области, передает агентство Kazinform.
— 9 ноября в 22:30 в Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий на участке автодороги республиканского значения «Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты» км. 970-1067 (уч. г. Караганда-п.Молодежный) вводится ограничения для всех видов автотранспорта, — говорится в сообщении.
Движение откроют ориентировочно 10 ноября в 08:00.
Ранее сообщалось, что на 10 ноября объявлено штормовое предупреждение по всему Казахстану.