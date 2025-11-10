РУ
телерадиокомплекс президента РК
    22:30, 09 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Движение ограничили на дорогах в Карагандинской области

    «КазАвтоЖол» предупредил водителей об ухудшении погодных условий на дорогах в Карагандинской области, передает агентство Kazinform.

    Фото: Агибай Аяпбргенов / Kazinform

    — 9 ноября в 22:30 в Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий на участке автодороги республиканского значения «Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты» км. 970-1067 (уч. г. Караганда-п.Молодежный) вводится ограничения для всех видов автотранспорта, — говорится в сообщении. 

    Движение откроют ориентировочно 10 ноября в 08:00.

    Ранее сообщалось, что на 10 ноября объявлено штормовое предупреждение по всему Казахстану.

    Теги:
    КазАвтоЖол Карагандинская область Непогода Закрытие дорог
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
