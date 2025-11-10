Метель и дожди: штормовое предупреждение объявлено по Казахстану

Ночью на западе, севере, в центре области Абай ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, днем осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, на юге области временами сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на большей части области порывы 15-20 м/с, на западе, севере, в центре области временами 23-28 м/с.

Ночью и утром на западе, в центре Актюбинской области ожидается туман.

Ожидаются ночью снег, днем на севере, востоке, юге Акмолинской области снег. Низовая метель, гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

В Алматинской области ожидается ветер юго-западный на севере, юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, западе, юге Атырауской области ожидается туман.

Ночью на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, днем осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, на севере, востоке области временами сильные осадки (дождь, снег). Ветер южный, юго-западный на большей части области порывы 15-20 м/с, на западе, севере, юге области временами 23-28 м/с.

Ночью и утром на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, ночью порывы 23-28 м/с.

В горных районах области Жетісу ожидается туман. Ветер юго-западный в районе Алакольских озер порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с.

Ночью и утром на западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман.

Ночью в Карагандинской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, днем на севере, востоке, юге области осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с, ночью в центре, на востоке области временами 23 м/с.

Ночью на севере, востоке Костанайской области ожидаются небольшой снег, низовая метель, гололед, днем на западе, севере области осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере, востоке области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью на востоке, в центре Кызылординской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на севере, в центре области туман.

Ночью и утром на севере, в центре Мангистауской области ожидается туман.

В Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер северо-западный порывы 15-20, на юге, востоке области 23 м/с.

Ночью в Северо-Казахстанской области, днем на западе, севере области ожидаются снег, низовая метель, гололед. На севере, востоке, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом юго-западный 15-20, ночью на юге, востоке области порывы 25 м/с.

Ночью и утром на юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-западный на севере, западе, в горных районах области 15-20, ночью на горных перевалах области порывы 23 м/с.

Ночью на западе, в центре области Ұлытау ожидаются небольшие осадки, на востоке области осадки (дождь, снег), днем на востоке области небольшие осадки (дождь, снег). Ночью на западе, востоке, в центре, днем на востоке области гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом северо-западный ночью на севере, востоке, юге, в центре области порывы 15-20 м/с, на востоке, юге области временами 23 м/с.