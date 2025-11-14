Участок трассы Алматы — Шымкент расширили до четырех полос

Ранее этот участок, соединяющий Алматы и Шымкент, имел всего две полосы.

На церемонии открытия присутствовал вице-министр транспорта Максат Калиакпаров. В своей приветственной речи он подчеркнул значимость проекта.

— Сегодня реализуется масштабный проект. Дорога «Узынагаш — Отар» является транзитным коридором и частью маршрута «Западный Китай — Западная Европа». Она имеет также межрегиональное значение. В этом году в Казахстане проведены работы по ремонту и реконструкции на 13 тысячах километров дорог. Это часть поручения Президента по превращению страны в транспортно-транзитное государство. Грузоперевозки через Казахстан между Китаем и Европой ежегодно растут на 30–35%, — отметил вице-министр.

Во время торжественного мероприятия была нажата кнопка запуска движения, и колонна из 15 автомобилей проехала по обновленной дороге.

Также были отмечены работники, внесшие особый вклад в реализацию проекта.

По данным Министерства транспорта, строительство и монтажные работы на трассе «Узынагаш — Отар» начались в апреле 2024 года и завершены всего за два года.

В реализации проекта участвовали 163 единицы техники и 290 специалистов, задействованы два асфальтобетонных завода и четыре дорожно-строительных управления.

Руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области Ермек Баймухамбетов отметил, что ранее на двухполосном участке часто происходили ДТП. После расширения дороги ожидается снижение числа аварий.

В министерстве подчеркнули, что четырехполосная трасса повысит пропускную способность, сократит время в пути, улучшит безопасность движения, укрепит транспортные связи регионов и поддержит прочные экономические связи с государствами Центральной Азии.

Напомним, что в Алматинской области также продолжается реконструкция дороги республиканского значения Конаев — Курты, открытие которой запланировано на декабрь 2025 года.

