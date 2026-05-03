Участок проспекта Тлендиева в Астане закроют на неделю

Водителям и пешеходам следует заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны проводит работы по среднему ремонту дорожного полотна по проспекту Н. Тлендиева на участке от проспекта Сарыарка до улицы К. Кумисбекова.

В связи с этим со 2 по 9 мая текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.

Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Ранее сообщалось, что около 50 улиц отремонтируют в Астане в этом году.