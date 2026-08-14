Участок проспекта Сейфуллина временно перекроют в Алматы

В Алматы временно ограничат движение на участке проспекта Сейфуллина в районе пересечения с улицей Богенбай батыра, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ораничения связаны с проведением строительно-монтажных работ.

Движение на участке будет полностью перекрыто с 20:00 14 августа до 06:00 17 августа 2026 года.

Фото: акимат Алматы

Жителей и водителей просят заранее планировать маршрут и учитывать изменения дорожной обстановки.

Напомним, 14 августа в день концерта Канье Уэста в Алматы движение ограничат на проспекте Абая, а также на улицах Байтурсынова и Сатпаева.

Ранее сообщалось, что с 23:00 11 августа до 23:00 15 августа на участке улицы Жандосова ограничат движение.

Также с 20:00 11 августа до 15 августа движение полностью перекрыто на участке от улицы Какимбека Салыкова до улицы Жангир хана.

В воскресенье, 16 августа, в Алматы пройдет чемпионат мира по велоспорту. В связи с этим временно изменится схема движения транспорта на участке проспекта аль-Фараби от проспекта Достык до Талгарского тракта, а также на участке от проспекта Достык до улицы Навои.

С 24 июля по 30 ноября на автомобильной дороге Медеу — Туюк-Су, ведущей в сторону Шымбулака, будет временно ограничено движение транспорта.