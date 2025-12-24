РУ
    Участницу транснациональной ОПГ по торговле органами экстрадировали из Польши в Казахстан

    Подозреваемая в торговле человеческими органами экстрадирована из Польши, передает агентство Kazinform со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

    Кадр из видео

    Сотрудниками Генеральной прокуратуры и НЦБ Интерпола при содействии Министерства иностранных дел Казахстана из Польши экстрадирована гражданка Украины, разыскиваемая за торговлю человеческими органами.

    Она подозревается в том, что в период 2017–2018 гг., являясь участником транснациональной организованной преступной группы, осуществляла незаконную куплю-продажу органов человека.

    Её роль заключалась в поиске и организации встреч доноров и рецепиентов, обеспечение конспирации и организационного сопровождения операций по купле-продаже и трансплантации органов.

    Всего участники преступной группы, находясь как на территории Казахстана, так и в других государствах, организовали 56 незаконных сделок с органами живых лиц, то есть, куплю-продажу и последующую трансплантацию в организациях здравоохранения Республики Казахстан.

    После совершения преступления подозреваемая от органов уголовного преследования скрылась и 5 лет находилась в международном розыске.

    В марте текущего года она была задержана при попытке пересечения польской границы и по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирована в Казахстан.

    В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор.

    За совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.

    Необходимо отметить, что ранее 2 участника данной преступной организации были возвращены из Турции и России.

    Ранее из Литовской Республики был экстрадирован гражданин Казахстана, который 17 лет разыскивался за убийство и незаконное хранение огнестрельного оружия.

