РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:20, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстанец, скрывавшийся 17 лет за убийство, экстрадирован из Литвы

    Сегодня из Литовской Республики экстрадирован гражданин Казахстана, который 17 лет разыскивался за убийство и незаконное хранение огнестрельного оружия, передает агентство Kazinform со ссылкой на Генпрокуратуру РК. 

    Казахстанец, скрывавшийся 17 лет за убийство, экстрадирован из Литвы
    Кадр из видео

    В 2007 году подозреваемый и его сообщник прибыли в город Алматы с целью незаконного обогащения. Их преступная деятельность привела к конфликту с другими представителями криминальной среды, одного из которых они решили убить. 

    — 19 мая 2008 года они реализовали свой преступный умысел и, подкараулив потерпевшего во дворе собственного дома, произвели в него несколько выстрелов из пистолета, последний из которых был контрольным в затылок. В результате полученных ранений мужчина скончался на месте, — говорится в сообщении. 

    Один из подозреваемых был задержан и в последующем осужден. Второму удалось скрыться, он был объявлен в международный розыск.

    Сменив анкетные данные, мужчина скрывался в Европе, где в августе 2025 года при пересечении границы Литовской Республики был задержан. В последующем по запросу Генеральной прокуратуры РК он был экстрадирован в Казахстан. 

    В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества. 

    Операция проведена сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

    Ранее сообщалось, что Казахстан и Марокко договорились об экстрадиции преступников. 

    Теги:
    Генпрокуратура Казахстан Литва Экстрадиция Убийство
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают