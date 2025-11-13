Казахстанец, скрывавшийся 17 лет за убийство, экстрадирован из Литвы

В 2007 году подозреваемый и его сообщник прибыли в город Алматы с целью незаконного обогащения. Их преступная деятельность привела к конфликту с другими представителями криминальной среды, одного из которых они решили убить.

— 19 мая 2008 года они реализовали свой преступный умысел и, подкараулив потерпевшего во дворе собственного дома, произвели в него несколько выстрелов из пистолета, последний из которых был контрольным в затылок. В результате полученных ранений мужчина скончался на месте, — говорится в сообщении.

Один из подозреваемых был задержан и в последующем осужден. Второму удалось скрыться, он был объявлен в международный розыск.

Сменив анкетные данные, мужчина скрывался в Европе, где в августе 2025 года при пересечении границы Литовской Республики был задержан. В последующем по запросу Генеральной прокуратуры РК он был экстрадирован в Казахстан.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

Операция проведена сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Марокко договорились об экстрадиции преступников.