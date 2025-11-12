Участницы из Астаны победили на Чемпионате Азии по асық ату

Так, в соревнованиях по бес асық Камила Даниярова завоевала золотую медаль, а Назерке Ауельбаева — серебряную.

Напомним, чемпионат Азии по асық ату проходил в Туркестане в Международном казахско-турецком университете имени Ходжи Ахмеда Яссауи. В соревнованиях приняли участие лучшие спортсмены из 10 стран.

Чемпионата организован с целью развития традиционных национальных видов спорта, популяризации игры в асық среди молодежи и повышения международного авторитета этого вида спорта.

Соревнования прошли при поддержке Министерства туризма и спорта РК, при спонсорской помощи Фонда «Самрук-Казына» и Фонда поддержки спорта.

