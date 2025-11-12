РУ
телерадиокомплекс президента РК
    Участницы из Астаны победили на Чемпионате Азии по асық ату

    Столичные девушки, представлявшие Казахстан на чемпионате, добились лучших результатов и поднялись на пьедестал, передает Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    асык ату
    Фото: акимат Астаны

    Так, в соревнованиях по бес асық Камила Даниярова завоевала золотую медаль, а Назерке Ауельбаева — серебряную.

    Напомним, чемпионат Азии по асық ату проходил в Туркестане в Международном казахско-турецком университете имени Ходжи Ахмеда Яссауи. В соревнованиях приняли участие лучшие спортсмены из 10 стран.

    Чемпионата организован с целью развития традиционных национальных видов спорта, популяризации игры в асық среди молодежи и повышения международного авторитета этого вида спорта.

    Соревнования прошли при поддержке Министерства туризма и спорта РК, при спонсорской помощи Фонда «Самрук-Казына» и Фонда поддержки спорта.

    Ранее сообщалось, что казахстанский турнир Almaty Open вошел в число ведущих теннисных соревнований мира, получив награду «Standards of Excellence» от Ассоциации теннисных профессионалов (ATP). 

