Чемпионат Азии по асық ату начался в Туркестане

Турнир проводится при поддержке Министерства туризма и спорта Республики Казахстан, а также с участием фонда «Самрук-Казына» и «Спортивного фонда».

Цель чемпионата — развитие традиционных национальных видов спорта, популяризация игры в асық среди молодежи и повышение международного авторитета этого вида спорта.

Ранее сообщалось, что Казахстан вышел в финал турнира по настольному теннису на Исламиаде.