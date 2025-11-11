20:13, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5
Чемпионат Азии по асық ату начался в Туркестане
В Туркестане в Международном казахско-турецком университете имени Ходжи Ахмеда Яссауи состоялась церемония открытия чемпионата Азии по асық ату, передает Kazinform со ссылкой на акимат области.
Турнир проводится при поддержке Министерства туризма и спорта Республики Казахстан, а также с участием фонда «Самрук-Казына» и «Спортивного фонда».
Цель чемпионата — развитие традиционных национальных видов спорта, популяризация игры в асық среди молодежи и повышение международного авторитета этого вида спорта.
