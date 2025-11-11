РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    20:13, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Чемпионат Азии по асық ату начался в Туркестане

    В Туркестане в Международном казахско-турецком университете имени Ходжи Ахмеда Яссауи состоялась церемония открытия чемпионата Азии по асық ату, передает Kazinform со ссылкой на акимат области. 

    асык ату
    Фото: instagram.com worldnomadgames2024

    Турнир проводится при поддержке Министерства туризма и спорта Республики Казахстан, а также с участием фонда «Самрук-Казына» и «Спортивного фонда». 

    Цель чемпионата — развитие традиционных национальных видов спорта, популяризация игры в асық среди молодежи и повышение международного авторитета этого вида спорта.

    Ранее сообщалось, что Казахстан вышел в финал турнира по настольному теннису на Исламиаде.

    Спорт Туркестан
    Асель Елюбаева
    Автор
