    16:00, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Теннисный турнир Almaty Open удостоен престижной награды ATP

    Казахстанский турнир Almaty Open вошел в число ведущих теннисных соревнований мира, получив награду «Standards of Excellence» от Ассоциации теннисных профессионалов (ATP). Об этом объявлено на церемонии вручения ATP Awards 2025 в Турине (Италия), передает агентство Kazinform.

    Kazakhstan, Almaty Open, tennis, sport
    Source: facebook.com / IntlServicesSH

    По сообщению Федерации тенниса Казахстана, эта награда присуждается турнирам, получившим наивысшие оценки от игроков по стандартам ATP, которые охватывают организацию, инфраструктуру и уровень обслуживания. Результаты используются для стимулирования постоянного совершенствования турниров по всему миру.

    В регионе Азия и Океания аналогичное признание получили турниры в Дубае (ATP 500) и Шанхае (ATP 1000).

    Вице-президент Федерации тенниса Казахстана и руководитель оргкомитета Almaty Open Юрий Польский отметил, что эта награда отражает растущий авторитет Казахстана на международной теннисной арене.

    Оригинал текста на английском языке можно прочитать здесь.

    Ранее в обзоре мировой прессы мы писали о том, что Казахстан признан одной из ведущих теннисных держав мира благодаря увеличению числа голосов ITF.

    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
