Теннисный турнир Almaty Open удостоен престижной награды ATP
Казахстанский турнир Almaty Open вошел в число ведущих теннисных соревнований мира, получив награду «Standards of Excellence» от Ассоциации теннисных профессионалов (ATP). Об этом объявлено на церемонии вручения ATP Awards 2025 в Турине (Италия), передает агентство Kazinform.
По сообщению Федерации тенниса Казахстана, эта награда присуждается турнирам, получившим наивысшие оценки от игроков по стандартам ATP, которые охватывают организацию, инфраструктуру и уровень обслуживания. Результаты используются для стимулирования постоянного совершенствования турниров по всему миру.
В регионе Азия и Океания аналогичное признание получили турниры в Дубае (ATP 500) и Шанхае (ATP 1000).
Вице-президент Федерации тенниса Казахстана и руководитель оргкомитета Almaty Open Юрий Польский отметил, что эта награда отражает растущий авторитет Казахстана на международной теннисной арене.
Оригинал текста на английском языке можно прочитать здесь.
