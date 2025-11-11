Теннисный турнир Almaty Open удостоен престижной награды ATP

По сообщению Федерации тенниса Казахстана, эта награда присуждается турнирам, получившим наивысшие оценки от игроков по стандартам ATP, которые охватывают организацию, инфраструктуру и уровень обслуживания. Результаты используются для стимулирования постоянного совершенствования турниров по всему миру.

В регионе Азия и Океания аналогичное признание получили турниры в Дубае (ATP 500) и Шанхае (ATP 1000).

Вице-президент Федерации тенниса Казахстана и руководитель оргкомитета Almaty Open Юрий Польский отметил, что эта награда отражает растущий авторитет Казахстана на международной теннисной арене.

Оригинал текста на английском языке можно прочитать здесь.

