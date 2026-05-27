Участники первого пуска ракеты-носителя «Союз-5»/«Сункар» получили награды

В Национальном космическом центре в Астане состоялось чествование специалистов, принявших участие в первом испытательном пуске ракеты-носителя «Союз-5» / «Сункар» с космодрома Байконур, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ведомственную медаль «За вклад в развитие космической отрасли Казахстана» сотрудникам Аэрокосмического комитета, Министерства обороны РК, СП «Байтерек», ТОО «Ghalam» и АО НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» вручил специальный представитель Президента РК на комплексе «Байконур» Кайрат Нуртай.

— Казахстанские и российские специалисты на космодроме Байконур, непосредственно готовившие старт и участвовавшие в этом историческом запуске, также получили награды, — отметил К. Нуртай.

Группе специалистов космической отрасли были вручены благодарственные письма заместителя Премьер-министра — министра искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслана Мадиева.

— С первым успешным испытательным пуском новой ракеты с казахстанского ракетного комплекса «Байтерек» мы доказали, что можем выполнять большие проекты. Космические запуски с нашего космического комплекса — это как современная логистика, способ доставки полезной нагрузки с Земли в космос. Поэтому мы будем продолжать испытательные пуски и нарабатывать положительные статистические данные и в дальнейшем коммерциализировать их, — отметил председатель Аэрокосмического комитета Баубек Оралмагамбетов.

Генеральный директор АО СП «Байтерек» Айдын Аимбетов выразил благодарность всем участникам первого запуска ракеты «Союз-5» / «Сункар» и в первую очередь специалистам СП «Байтерек», которые непосредственно работают на космодроме Байконур.

Напомним, 30 апреля 2026 года с космодрома Байконур был успешно осуществлён первый испытательный пуск в рамках летно-конструкторских испытаний ракетно-космического комплекса «Байтерек». Ракета отработала в штатном режиме, габаритно-массовый макет полезной нагрузки успешно выведен на расчётную траекторию.

Проект «Байтерек» является первым совместным ракетно-космическим проектом Казахстана и России на базе космодрома Байконур и важным этапом технологической модернизации отечественной космической отрасли.