Для меня дело чести запустить «Байтерек» — Айдын Аимбетов

Для летчика-космонавта Казахстана, народного героя страны, генерального директора СП «Байтерек» Айдына Аимбетова космический апрель 2026 года особенный. Наступило самое ответственное и напряженное время: впереди — запуск с Байконура новой ракеты «Сұңқар»(Союз-5) с казахстанского стартового комплекса «Байтерек». В последние несколько месяцев специалисты и руководство Казкосмоса, СП «Байтерек» почти круглосуточно находятся на площадках космодрома.

Фото: из личного архива А. Аимбетова

— Айдын Аканович, как будете отмечать нынешний праздник?

— 12 апреля — это поистине космический по масштабу день — праздник не только космонавтов, а всех людей, ведь это день рождения космонавтики, обозначивший прорыв человечества в космос. Апрель для космонавтов — жаркая пора: интервью, встречи, выступления. Только на днях вернулся из Байконура, Алматы, где встречался со школьниками, студентами.

Буквально на день-два приехал домой, и в любой момент буду возвращаться на Байконур, где работы по испытаниям к предстоящему запуску продолжаются.

12 апреля считаю отчетным днем — анализирую целый год, от апреля до апреля. Каких целей достиг, какие еще можно запланировать и что можно сделать лучше для развития космической деятельности. Стараюсь в этот день обязательно посмотреть какой-нибудь документальный или художественный фильм о космосе. Вечером и ночью вместе с детьми будем изучать звездное небо. Для этого у меня есть телескоп.

— Как изменилось Ваше мировоззрение после полета?

— Это изменение можно назвать эффектом обзора. Не только я, многие космонавты, и сам Юрий Гагарин говорил о чувстве, которое трудно передать словами. Когда смотришь на Землю из космоса, она окажется такой маленькой, хрупкой и единой, где нет границ между странами. Есть только одна голубая планета, наш общий дом землян. Когда смотришь на Землю на фоне черноты вакуума, видишь над ней как бы тонкий слой сверху идет — это наша атмосфера, она защищает все живое, что есть на Земле. Приходит четкое понимание необходимости защиты нашей планеты от экологической катастрофы.

В космосе стирается различие между расами, национальностями, есть ощущение единой семьи, единого дома людей. После полета у многих меняются жизненные ценности — меньше придаешь значение материальным вещам, больше уделяешь внимание отношениям в жизни и времени. Осознание того, насколько огромна вселенная, вызывает одновременно и страх, и восторг. Увеличивается роль интереса к науке и к будущему. Ну и на вопрос, есть ли еще жизнь в космосе, есть ли инопланетяне, также приходит понимание того, что, скорее всего, мы — не единственные космосе. Космос делает взгляд шире — от личных проблем к пониманию огромного мира вокруг.

— Что думаете о будущем космонавтики?

— Развитие космонавтики — это история, как человечество шаг за шагом превращает мечту о звездах в реальность. Если говорить о прошлом — это ракетная гонка, первый советский человек в космосе Юрий Гагарин, это американцы на Луне, программа «Апполлон», Нил Армстронг с его словами «Это маленький шаг для человека, но большой шаг для человечества», это Международная космическая станция.

Сегодня у Китая есть своя станция, в будущем планируется несколько новых орбитальных станций. Началась эра развития частных компаний, сегодня космосом занимаются не только государства, частные компании Space X, Blue Origin делают полеты дешевле и естественно идет развитие идеи колонизации. Сейчас изучается Марс, Луна, наблюдали полет Артемиды-2, люди собираются вернуться на Луну.

Если говорить общими словами о дальнейшем развитии космонавтики, то космос стал доступнее, наука получает мощный толчок своего развития, идет дальнейшее развитие спутниковых технологий, которые нам дают интернет, навигацию, связь. Люди начали задумываться о жизни за пределами Земли, дальнейшей жизни человечества.

Что касается казахстанского участия в космонавтике, то одним из ключевых проектов является создание экологического космического ракетного комплекса «Байтерек». Это совместный проект Казахстана и России по созданию современного ракетного комплекса на космодроме Байконур с экологически более безопасной современной системой запусков ракетносителя «Союз-5». Чем это важно для Казахстана? Дальнейшим развитием собственной космической отрасли, участием нашей страны в международных космических проектах, укреплением ее роли в космической сфере. Это новые рабочие места, освоение новых космических технологий. «Байтерек» — это шаг Казахстана от арендных отношений на космодроме Байконур к сохранению и развитию Байконура, активному участию нашей страны в мировой космической индустрии.

— Какое значение имеет лично для Вас космический проект «Байтерек»?

— Я возглавляю совместное казахстанско-российское предприятие«Байтерек» около двух лет. До этого был руководителем нацкомпании «Қазақстан Ғарыш сапары», где работа у нас была налажена — успешные результаты космического мониторинга, запуск сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов, устойчивый коллектив специалистов. Потом руководство попросило меня в качестве риск-менеджера прийти на помощь предприятию «Байтерек». Помню, как я пришел за советом к своему наставнику Талгату Мусабаеву. Сначала он меня не поддержал, сказал, что очень сложный проект, лучше продолжать развитие нацкомпании. Во второй раз я пришел и заявил, что принял окончательное решение и хотел бы получить «бата», благословение Талгата Амангельдиевича. Он благословил меня, и для меня это был вызов: довести этот долгий проект до финала. Запустить «Байтерек» стало для меня делом чести и огромной ответственности. Признаюсь, нам сегодня не хватает Талгата Амангельдиевича, особенно остро ощущаем это в эти праздничные дни. Не хватает его профессионального опыта и жестких, но верных решений руководителя. Вот так, я сам дал это обещание Талгату Мусабаеву и должен его выполнить.

Фото: Григорий Беденко

Прошло всего 2 года, и сегодня ракета «Союз-5» с надписью «Сункар» стоит на стартовом столе «Байтерека». Сейчас у нас на космическом комплексе проходят предстартовые испытания всех систем. Это новая ракета, новый наземный комплекс, поэтому все надо сделать выверенно и четко. Мы уже сообщали журналистам, что на испытательный запуск пока никого не приглашаем, так как неизвестно, когда испытания будут завершены.

— Ваше мнение о том, есть ли будущее у космического туризма?

— Космический туризм — это уже не фантастика, а быстро развивающаяся отрасль и у нее действительно большое будущее. Компании SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic имеют в своих планах развитие космического туризма и уже достигли больших результатов. Да, сейчас это дорогое удовольствие. Но если провести аналогию с авиаперелетами, что также было дорого, можно предположить, что в будущем космический туризм станет дешевле.

Планируется построить орбитальные станции для туристов, своего рода отели в космосе. Люди смогут жить несколько дней на орбите и наблюдать за Землей. Программа Артемида-2 только что доказала, что открывается еще одна возможность туристических облетов Луны в будущем. Ну, и естественно, появятся тогда новые профессии, скажем так, космический гид, инженеры туризма, инструкторы, и космос станет новой сферой работы. Но, несмотря на перспективы, также появятся проблемы, будут сложности. Как я говорил, это высокая стоимость билета. Естественно, это влияние на экологию, безопасность самих туристов. В перспективе в будущем можно будет рассматривать регулярные рейсы на орбиту, в будущем полеты на Луну, ну и возможно, полеты к Марсу. Если говорить коротко, сейчас это элитные развлечения, но в в будущем потенциально доступное приключение для многих.

— Спасибо Вам, Айдын Аканович, за такой интересный расскааз. Желаем успешного запуска «Сункара»! Примите в Вашем лице поздравления с днем космонавтики для всех, кто сейчас работает в космической отрасли Казахстана.